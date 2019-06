Yö Pielisjoen laineilla

Kaikki kunnia Sokos Hotelsin ja Scandicin kaltaisille valtakunnallisille ketjuille, mutta jos maakunnan kesästä hakee todella omaperäistä majoituselämystä, niin vastausta täytyy etsiä aivan muualta. Yksi varteenotettava vaihtoehto siihen löytyy Pielisjoen laineilta Joensuun matkustajasatamasta.

Joensuun kaupungin strategiassa on jo vuosikausia puhuttu isoin kirjaimin symmetrisestä kaupunkikuvasta, jonka tavoitteena on asumisen, palveluiden sekä virkistys- ja matkailutoiminnan tuominen entistä paremmin Pielisjoen äärelle.

Toistaiseksi tätä strategiaa on pantu esimerkillisesti toimeen jo esimerkiksi asunto- ja viherrakentamisessa, mutta palveluiden kanssa on ollut vähän niin ja näin. Länsirannalla on joitakin ravintoloita ja terasseja, itärannalla ei juuri mitään.

Tämä tilannekuva oli kirkkaana mielessä parisen kesää sitten myös joensuulaisella Antti Piiraisella, kun hän hankki itselleen pitkään palvelleen, Varkauden konepajalla vuonna 1899 valmistuneen yli 30-metrisen rahtialuksen. Laiva oli ristimänimeltään S/S Arvo ja se oli nähnyt elämänsä aikana Saimaan vesiä muun muassa Kuopion-Savonlinnan-reitillä.

Laiva tuotiin Joensuun matkustajasatamaan keskellä pimeintä syksyä marras-joulukuussa 2017, missä käynnistyi puolitoistavuotinen kunnostustyö, jossa laivaan käytännössä rakennettiin alusta loppuun ravintola, huoneet sekä kokonainen saunaosasto.

Kun juuri mitään ei saanut valmistavarana ja työ tehtiin paikan päällä laivan perinteitä kunnioittaen, työtunteja kertyi enemmän kuin uskaltaa laskea. Kuvaavaa on, että esimerkiksi laivan ravintolan loosit on tehty yhteistyössä Ompelimo Rokita Oy:n Milla Hakkaraisen kanssa alakerran omassa verhoomossa.

– Jälkikäteen ajateltuna työmäärä on ollut järkyttävä. Tässä ovat olleet mukana niin koko perhe kuin kaveritkin, laivan omistaja ja kippari Antti Piirainen sanoo.

