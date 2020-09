Viikko Pohjois-Karjalan varhaisjakelu viivästyy

Tänään 10.9. ilmestyneen Viikko Pohjois-Karjalan varhaisjakelu on viivästynyt. Viivästyksen syynä on se, että Postin noutokuljetus nappasi ylimääräisiä lehtirullakoita eilen illalla PunaMustan painolta ja toimitti ne Kuopion Postikeskukseen. Näissä rullakoissa oli Pielisjokiseudun ja Viikko Pohjois-Karjalan varhaisjakelulehdet. Rullakot on jo palautettu Joensuun terminaaliin, mutta tämän päivän jakeluihin lehdet eivät ehdi. Posti jakaa lehdet siksi pääosin huomisen varhaisjakelun yhteydessä. Päiväkannon osalta lehti ilmestyy normaaliin tapaan. Pahoittelemme viivästystä lukijoille!