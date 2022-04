Ulko- ja turvallisuuspolitiikka puhutti piirikokouksessakin

Outokummussa kokoontuneen SDP:n piirikokouksen puheenvuoroissa korostuivat Ukrainan tilanne, koronanhoito sekä umpisolmuun ajautunut työmarkkinatilanne.

Savo-Karjalan Sosialidemokraatit ry kokoontui kevätpiirikokoukseensa viime launtaina Outokummun teollisuuskylässä. Koolla oli 46 piirikokousedustajaa ja asialistalla muun muassa vuoden 2021 tilinpäätös, toimintakertomus sekä valmistautuminen eduskuntavaaleihin.

Poliittisen tilannekatsauksen tilaisuudessa piti etäyhteydellä SDP:n kuntaministeri Sirpa Paatero. Hänen alustuksessaan kuten muidenkin puheenvuoroissa korostuivat Ukrainan tilanne, koronanhoito sekä umpisolmuun ajautunut työmarkkinatilanne.

Teemat eivät olleet yllätys, sillä hallituksen turvallisuuspoliittinen selonteko tuodaan eduskuntaan jo tällä viikolla ja myös SDP:n on tarkoitus ottaa kantaa mahdolliseen Nato-jäsenyyden hakemiseen ylimääräisessä puoluevaltuuston kokouksessa toukokuussa.

Paatero piti selvänä, että itänaapuri reagoi tavalla tai toisella tilanteeseen.

– Tämä on nähty jo palvelunestohyökkäyksenä ulko- ja puolustusministeriöön Ukrainan presidentti Zelenkyin eduskuntapuheen aikana.

Nato vai ei?

Myös piirikokousedustajat käyttivät Nato-kysymykseen liittyen painavia puheenvuoroja.

Liperin Sosialidemokraattien Juuso Ylönen vetosi nopean Nato-ratkaisun puolesta. Ylönen perusteli tätä sillä, että Venäjä on osoittautunut epäluotettavaksi ja piittaamattomaksi, eikä toisaalta kokoomuksellekaan kannata antaa Natosta ylimääräistä vaalietua.

Lieksan Tarja Kärkkäinen kuvasi myös suhteensa Venäjään muuttuneen viime aikoina. Hän kertoi, että olisi halunnut rauhan säilyvän, mutta myöntää että nyt raja on alkanut jälleen pelottaa.

– Raja on ollut meidän seudulla mahdollisuus, mutta nyt se on katkennut kuin seinään. Olen itse ollut aiemmin sitä mieltä, että liittoutumattomuus on hyvä valinta. Mutta nyt olen alkanut ajatella, että eihän me yksin pärjätä, Kärkkäinen linjasi.

Myös lennonjohtajana Kuopion lentoasemalla työskentelevä siilinjärveläinen Katariina Syväys kertoi joutuneensa hiljattain venäläisen tiedustelutoiminnan vaikutusyrityksen kohteeksi. Hän kuvasi tilannetta pelottavaksi ja katsoi, että Suomen liittyminen Natoon on todennäköinen.

Nato-keskustelussa toivottiin myös jäitä hattuun. Muun muassa Kari Kipponen Lieksasta katsoi, ettei Natosta ole vielä saatu kovin perusteellisia ja luotettavia tietoja kannamuodostusta tai keskustelua varten. Esimerkiksi siirtymäkauden turvatakuista liikkuu hyvin paljon huhupuheita ja vähän tietoa, mikä olisi päättäjien hyvä tiedostaa.

OUTOKUMPU / Arto Miettinen

