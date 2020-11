Työvoimapulaan valmistauduttava ennakolta

Ajan tasalla pysyy, kun on mukana ammattiyhdistystoiminnassa, kunnallisessa päätöksenteossa, puolueen hallintoelimissä ja lisäksi vielä työskentelee kentällä konkreettisesti asukkaiden kanssa.

Lieksalainen lähihoitaja Tarja Kärkkäinen, 63, tietää olleensa oikeassa paikassa, kun voi tuoda poliittiseen päätöksentekoon ja keskusteluun esimerkkejä käytännön elämästä.

Tällä hetkellä hänen työnantajansa on Siun sote ja työtehtävä kotipalvelussa, joista kokemusta on pariltakymmeneltä vuodelta. Sitä ennen Kärkkäinen toimi kaupungin perhepäivähoitajana. Omia lapsia on kolme, ja heidän kasvaessa Tarja Kärkkäinen alkoi käyttää vapautuvaa aikaa vaikuttamiseen.

– Ay-toiminnastahan se alkoi, JHL:n luottamusmiehenä aloitin vuonna -93.

Ammattiyhdistystoiminta on edelleen aktiivista, Kärkkäinen toimii oman osastonsa sihteerinä ja taloudenhoitajana, lisäksi JHL:n edustajistossa.

Tarja Kärkkäinen on myös Lieksan työväenyhdistyksen puheenjohtaja ja SDP Savo-Karjalan puoluevaltuutettu sekä toimii tämän Viikko Pohjois-Karjalan eli lehteä kustantavan Osuuskunta Kansan Vallan hallituksessa.

Kärkkäinen on ensimmäistä kautta kaupunginvaltuustossa, samoin kaupunginhallituksessa ja maakuntavaltuustossa. Edellisellä kaudella hän oli varavaltuutettuna ja sitä ennenkin jo pääsi osallistumaan asiainhoitoon esimerkiksi puheenjohtajana rakennuslautakunnassa, joka tuolloin oli yhteinen Nurmeksen kanssa.

– Tuntuu että pystyy vaikuttamaan, kun tietää asioista eikä ymmärtämisen ja keskustelun pohja ole pelkästään ”hevosmiesten tietotoimiston” varassa.

LIEKSA / Riitta Mikkonen

