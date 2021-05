Työväenyhdistyksen tulevaisuus on siellä missä ihmisetkin ovat

”En usko, että tämäkään liike olisi näin voimakasta digiloikkaa ottanut, ellei olisi ollut pakko”, kuvaa Joensuun Työväenyhdistyksen tuore puheenjohtaja Merja Mäkisalo-Ropponen.

Joensuun Työväenyhdistys valitsi helmikuussa uudeksi puheenjohtajakseen yksimielisesti kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropposen.

Tehtävässä Mäkisalo-Ropponen luotsaa perinteikästä, 133-vuotiasta yhdistystä, jota ovat viime vuosikymmeninä johtaneet muun muassa pitkäaikainen kansanedustaja, europarlamentaarikko Riitta Myller ja ministeri Matti Puhakka. 600 jäsenellään Joensuun Työväenyhdistys on myös yksi SDP:n suurimpia ja alueellaan vaikutusvallaltaan huomattavimpia poliittisia toimijoita.

Suuria saappaita ja merkittävää historiaa siis riittää, mutta millaiset ovat yhdistyksen näkymät 2020–30-luvuilla? Tuoreen puheenjohtajan mukaan pyytämättä ja yllättäen ihmiskunnan riesaksi tullut korona on ainakin pakottanut myös Joensuun Työväenyhdistyksen uudistamaan toimintamuotojaan.

Kuvaavaa on, että esimerkiksi kahta viimeisintä vappua on vietetty verkossa, toki monipuolisen ohjelman muodossa, johon on kuulunut muun muassa seppeleenlasku punaisten muistomerkille.

– Onhan tämä ollut erikoista aikaa ja jokainen varmasti kaipaa kohtaamisia. Mutta en usko, että tämäkään liike olisi näin voimakasta digiloikkaa ottanut, ellei olisi ollut pakko. Näillä verkkotapahtumilla yhdistys on kuitenkin saavuttanut laajemman yleisön kuin mitä työväentalolle olisi koskaan saapunut paikalle. Olen ylpeä, että emme jääneet asiassa odottelemaan, Mäkisalo-Ropponen kuvaa murrosta jota yhdistystoiminnassa eletään.

Uudet muodot

Vaikka näinä aikoina tiukimmista koronarajoituksista ollaan hiljalleen palaamassa kohti normaalimpia aikoja, on poikkeusaika tuonut uusia toimintamalleja, joiden käyttöä yhdistyksessä tullaan jatkamaan vanhojen toimintamuotojen rinnalla.

Hän muistaa pääministeri Lipposen arvioineen jo kymmenen vuotta sitten, että internet on tulevaisuuden työväentalo.

– Kokousten ja kokoontumisten funktiota tullaan miettimään varmasti jatkossa entistä tarkemmin, arvioi Mäkisalo-Ropponen.

Hän katsoo, että nyt onkin oikea aika suunnata yhdistystoiminnan fokusta 10–15 vuoden päähän. Tätä ajatellen johtokunnassa on jo päätetty elokuussa järjestettävästä tulevaisuuden työpajasta.

SDP:n arvojen Mäkisalo-Ropponen ei näe sinänsä muuttuneen. Hän näkee suurimman osan suomalaisista niitä kannattavan, jos vain puolue osaa kertoa ja viestiä niistä oikein.

– Haluaisin, että Joensuun Työväenyhdistykselläkin olisi maine, että olemme yhteistyökykyisiä ja teemme asioita yhdessä. En halua korostaa turhaa vastakkainasettelua, sitä on politiikassa muutenkin, Mäkisalo-Ropponen linjaa.

Ihmisten parissa

Aivan konkreettisella tavalla Mäkisalo-Ropponen pitää Joensuun Työväenyhdistyksen tulevaisuuden kannalta keskeisenä asiana toimintaa, joka suuntautuu sinne ja sellaisten asioiden pariin, missä ihmiset viettävät aikaansa muutenkin.

– Päättäjien pitäisi ymmärtää, etteivät kansalaiset tule kuuntelemaan heille suunnattua ohjelmaa vaan puolueen pitäisi suunnata sinne, missä ihmiset ovat muutenkin. Tällaisia teemoja voivat olla esimerkiksi kulttuuri ja kestävä kehitys, Mäkisalo-Ropponen kuvaa.

Hän pitääkin SOSTE:lta hiljattain saamaansa hyvinvointitalouden tunnustusta mieleisimpänä, mitä on urallaan saanut. Tunnustuksen perusteluissa korostettiin työtä terveyden- ja hyvinvointi-investointien edistämiseksi ja tunnetuksi tekemisessä.

Mäkisalo-Ropposen mukaan työsarkaa tässä asiassa riittääkin, sillä esimerkiksi poliittinen talouskeskustelu on hyvin yksipuolista. Esimerkeiksi terveysperusteiset verot, ennaltaehkäisevä terveys- ja nuorisotyö sekä kulttuuri- ja hyvinvointipalvelut eivät ole saaneet riittävässä määrin tilaa poliittisessa keskustelussa.

– Valtiovarainministeriön virkamiehet laskevat vain BKT:n ja välittömät kustannukset, vaikka pitäisi laskea myös vaihtoehtokustannuksia ja vaikutuksia. Pitäisi laskea, mitä yhteiskunnalle maksaa, jos jätämme tällaiset investoinnit tekemättä, Mäkisalo-Ropponen korostaa.

JOENSUU / Arto Miettinen