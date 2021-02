Talvinen pihapiiri on täynnä elämää

Irja Nykänen sai pihabongauspäivänä listalleen koskikaran ja hömötiaisen – kuukkeleita ei ole näkynyt muutamaan vuoteen.

Polvijärveläisen Irja Nykäsen pihalla tulijan ottaa vastaan närhen kräähähtävä varoitusääni.

Seudun linnut tietävät välittömästi, että Polvijärven ja Kaavin rajalla Saarivaaran kylässä, Saarvonjoen rannalla on nyt oltava varovaisempi, vieras tulija on rikkonut suurten salojen rauhan.

Irja Nykänen kertoo, että tienoilla liikkuu ainakin neljä tai viisi närheä, niistä on vähän harmiakin:

– Olen laittanut lintulaudan sillä tavalla, että närhet eivät pääse siihen, ja oravienkin toivon pysyvän kauempana, Nykänen kertoo.

Nyt on menossa erityinen viikonloppu, ja Nykänen on katsellut ulos vielä normaaliakin kiinnostuneempana.

– Minä laitan ihan kirjepostina tiedon näkemistäni lajeista tähän pihabongaustapahtumaan, Nykänen kertoo osallistumisestaan Birdlifen Pihabongaustapahtumaan.

Ikkunasta näkyy koskikara

Nykänen osti Saarivaarassa olevan lapsuudenkotinsa 16 vuotta sitten ja lähimetsien linnut ja eläimet ovat tulleet tutuksi.

– Monena vuonna tässä kävi kuukkeleitakin, ensin oli kaksi, ja annoin niille nimeksi Kalevi ja Pulina. Myöhemmin neljä, ja kaksi niistä oli pienempiä, ajattelin että ne olivat poikasia, mutta nyt kahtena vuonna ne ovat olleet poissa.

Irja Nykäsen tuvan ikkunasta näkyy muutamalle muulle ruokintapaikalle, joita Nykänen on laittanut ympäri pihaa. Näemme kuvausaikana talipallojen ja närhiltä varmistetun lintulaudan kupeella hömötiaisia, töyhtötiaisia ja talitiaisia.

– Sinitiaisiakin tässä käy, mutta niillä on omat aikataulunsa. Talitiaisia on ehkä eniten. Hömötiaisia on myös, vaikka niiden kanta on kai harventunut. Aamulla tässä kävi harmaapäätikkakin.

Makuuhuoneen ikkunasta sopii seurata koskikaran touhuja, ja bongauspäivänäkin se kävi nopeasti pulahtamassa Saarvonjoessa.

– Keväällä siinä viivähtää telkkäpari, ja sorsaperhe saattaa pesiä kesällä. Joutsenet lentävät yli Saarvonlampea kohti, ja myös erilaiset haukat ja korppi tekee ylilentoja.

POLVIJÄRVI / Pia Paananen

