Talvella luostarit ovat aidoimmillaan

On rauhaa ja luostarin rauhaa. Tammikuisen, talvisydäntä elävien Valamon ja Lintulan luostarien rauha on vielä ihan oma rauhan aste, huoahtamisen mahdollisuus.

Rautalammin ikonipiirin Sade Tuovinen ja Raija Kanninen mittaavat mustaa villalankaa Valamon opiston väljässä luokkahuoneessa. Munkki Aleksanteri kertoo, että sitä tarvitaan kuusi kappaletta sopivan pitkiä säikeitä, sitten voi alkaa solmia rukousnauhaa.

Pöydällä on selkeät ja yksityiskohtaiset ohjeet, liki 70 valokuvaa rukousnauhan solmimisesta.

– Sovimme Valamon opiston kanssa tällä kertaa, että meille räätälöidään turvallinen koronaohjeistuksen huomioiva perjantai-illasta sunnuntaihin sopiva kurssi. Tässä ennätämme varmasti oppia rukousnauhan tekemisen ja jää aikaa muuhunkin, kertoo ikonipiiriä luotsaava Raija Kanninen.

Valamon opisto on yksi merkittävä syy tulla luostarivierailulle, ja kurssit tuovat ympäri Suomea eri koulutuksista kiinnostuneita ihmisiä. Mutta on paljon muitakin syitä tulla:

– Lounaalle, jumalanpalveluksiin, ja silloin kun niitä on, niin näyttelyihin ja konsertteihin. On ohikulkijoita yöpymässä, omaistensa haudoilla kävijöitä. Sillankorva on taitelijoiden residenssi ja tietysti tänne tullaan talkoisiin. Ja luostari on myös pyhiinvaelluskohde, jonka jumalanpalveluksiin vieraat haluavat osallistua, Valamon luostarin myynti- ja markkinointipäällikkö Jaana Nykänen listaa.

Talvisesonkia leimaa rauha

– Luostari on talviaikaan todellinen huoahtamispaikka, ja ehkä luostarin alkuperäinen, aito arki on enemmän läsnä. Veljestöllä on omat arkiset tehtävänsä, jumalanpalvelukset toimitetaan. Luostarivieraat kävelevät leppoisia talvilenkkejä hautausmaalla tai patikoivat muutaman kilometrin matkamiehen ristille. Lumikenkiä voi vuokrata ja ladutkin saadaan ehkä viimein ajettua, nyt kun lunta tuli lisää, Nykänen kertoo.

Korona-aika näkyy Valamossakin. Luostari ravintoloineen, kauppoineen, erilaisina majoitusvaihtoehtoineen ja kirkkoineen ovat auki, mutta turvaväli- ja maskisuositukset ovat voimassa ja käsidesiä toivotaan käytettävän. Juuri nyt talkootoiminta on tauolla, ja normaalisti runsaslukuisempi Venäjän suunnan matkailu puuttuu.

– Jonkun verran näkyy matkailua, jossa tulijat varmistavat huonetta varatessaan luostarin tietoliikenneyhteydet ja mahdollisuudet tehdä etätöitä vierailunsa aikana. Ja meillähän on langaton wifi, ja luostarihotellin suuret huoneet soveltuvat myös etätyöhön.

HEINÄVESI / Pia Paananen

