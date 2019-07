Taitokortteli muuttuu ensi viikolla hevineulontakortteliksi

Joensuu jää tulevana torstaina historiankirjoihin maailman ensimmäisenä heavyneulonnan MM-kisapaikkana – puoli vuotta lajin keksimisen jälkeen.

Talvella Taito Pohjois-Karjala ry:ssä syntyi käsite heavyknitting eli hevineulonta. Se yhdistää suomalaisen käsityökulttuurin ja metallimusiikin.

– Tänä päivänä käsitöiden tekijöitä samoin kuin metallimusiikin kuuntelijoita on vauvasta vaariin, projektipäällikkö Mari Karjalainen selventää ja lisää, että Suomessa on suunnilleen yhtä paljon heviyhtyeitä kuin käsityöharrastajiakin.

Heavyneulonnan MM-kisoissa nähdään, kuinka neulominen yhdistyy metallimusiikkiin eläytymiseen. Karjalainen vertaa hevineulontaa ilmakitaran soittamiseen: neuloja on yhtälailla yhtä instrumenttinsa kanssa kuin kitaristi.

Kilpailusuorituksen aikana ei tarvitse saada aikaiseksi täydellistä kirjoneuletta. Pääasia on, että kilpailijalla on puikot ja keskeneräinen työ hevimusiikin tahdissa ”tilutellessaan”.

– Tärkein juttu on kunnon show: miten esiintyjä ottaa lavan ja yleisön, ja osoittaa hevineulojuutensa, Karjalainen summaa.

Projekti vähän paisui

Koko hevineulonnan käsitettä ei vielä puoli vuotta sitten edes ollut. Mistä ajatus maailmanmestaruuskisoihin oikein siis lähti?

Karjalainen paljastaa, että sanailusta Ylen toimittajan kanssa. Aluksi hevineulonnasta piti tehdä vain hauska video, sitten tuli luvattua järjestää SM-kisat. MM-kisoiksi homma muuttui, kun mainostoimisto lupautui hoitamaan nollabudjetilla järjestettävän tapahtuman markkinoinnin, jos kisat olisivatkin maailmanlaajuiset.

Tekemisessä on mukana Taito Pohjois-Karjala ry:n lisäksi vapaaehtoisten ja opiskelijoiden tiimi. Tällä erää tapahtuman parissa työskentelevät Karjalaisen lisäksi muun muassa viestinnästä ja visuaalisesta suunnittelusta vastaavat harjoittelijat Iina Ihanamäki ja Miia Lipponen sekä Taito Pohjois-Karjalan työntekijä Annina Lybeck.

– Tästä saa hyvää kokemusta: voi sanoa, että on ennenkin saatu aikaan jotain, mitä ei ennen ole tehty, Lipponen hymyilee.

Suomi-kuvaa maailmalle

Kisaprojekti alkoi kilpailukutsuvideosta. Tieto levisi erityisesti ulkomailla muun muassa Metalhammerin, BBC:n ja Pravdan kirjoitettua aiheesta. MM-kisoilla viedäänkin nyt vähän erilaista Suomi-kuvaa maailmalle. Kerrang!in verkkosivuilla todettiinkin, että vain Suomessa voidaan keksiä jotain tällaista.

– On nähty videoita, jossa on tehty käsitöitä ja kuunneltu heviä, mutta niissä on ennemminkin tehty vaikka sukkia tietyn bändin logolla, Annina Lybeck sanoo.

Semifinaalivideoita tuli 13 maasta Australiaa ja Meksikoa myöten. Siitä huolimatta, että kisaaja saattoi jo hakuvaiheessa tietää, ettei pääse lähtemään Suomeen, vaikka finaalipaikka irtoaisikin.

– Videoiden teko tuotti iloa kilpailijoille. Videon teko oli kuulemma ollut hauskinta, mitä kilpailija on ikinä tehnyt, Iina Ihanamäki kertoo.

Varsinaiseen finaaliin pääsynsä ovat vahvistaneet Suomen, Ruotsin, Iso-Britannian, Japanin, Tanskan, Yhdysvaltojen, Venäjän ja Latvian kilpailijat.

Heavyneulonnan MM-finaali Joensuun Taitokorttelin pihassa 11. heinäkuuta kello 17–20.

JOENSUU / Susanna Eriksson

