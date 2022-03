Sodassa totuus kuolee aina ensin

Hyvin moni ajattelija on viime viikkoina toistanut lausetta Sodassa totuus kuolee aina ensin. Viha, pelko ja kärsimys saavat vastuullisetkin ihmiset levittämään ja/tai uskomaan huhupuheita ja suoria valheita silloin kun inhimillisyys näyttää kadonneen maailmasta. Olemmeko todella siirtymässä “ihmisen jälkeisen maapallon aikakauteen” – kuten Hanna-Leena Ylinen aforismissaan toteaa?

Haastattelin Suomessa asuvia ulkomaalaisia tuttavia ja ystäviä, joilla on näkemystä ja tarpeeksi ikääkin pohtia Venäjän helmikuun lopulla 2022 aloittaman hyökkäyssodan syitä ja seurauksia. Aloitetaan kuitenkin Pietarissa asuvasta ukrainalais-venäläisestä perheestä. (Haastateltavani haluavat monista syistä esiintyä nimimerkkien suojassa.)

Venäläiset ja ukrainalaiset

Pietarilaiset “Svita” ja “Petja” ovat ukrainalais-venäläinen pariskunta, journalisti ja tiedemies. He ovat eläkeiässä. “Seka-avioliittoja on satoja tuhansia, ehkä miljoonia eivätkä niissä ole näkyneet tähän saakka ainakaan valtiolliset ristiriidat. Olemme käyneet Länsi-Ukrainassa kotiseudullani joka vuosi”, toteaa Svita. Tilanne on ehkä radikaalisti muuttumassa sodan seurauksena. Sen syitä on Petjan mukaan useampia: “Venäjän johdossa on mies, joka haluaisi palauttaa euraasialaisen neuvostoimperiumin – ja toisaalla sotilasliitto Nato on laajenemassa entisen Neuvostoliiton alueelle. Ukraina on pahassa välikädessä nyt kun se on rakentanut jo vuosia oranssivallankumouksen ja Maidanin jälkeistä itsenäisyyttään”. Pariskunnan Pietarin tuttavissa on sekä agressiivisia “putinisteja” että ukrainalaisia “nationalisteja”. He itse yrittävät säilyttää mielenrauhansa olemalla välillä pois niin somesta kuin valtion kanavilta.

Tunnen opiskelu- ja työhistoriani kautta lukuisia Suomessa asuvia venäjänkielisiä. He eivät ole ainakaan vielä kohdanneet näkyviä ennakkoluuloja. Joensuun isossa sodanvastaisessa mielenosoituksessa pari viikkoa sitten oli mukana monia kansallisuuksia, myös ukrainalaisia ja venäläisiä.

Pohjois-Karjalassa asuva kulttuurimies “Einar” muutti Suomeen avioliiton kautta Petroskoista 20 vuotta sitten. Hän on eronnut suomalaisesta vaimostaan ja avioitunut uudelleen venäläisen muusikon kanssa. Einar tuomitsee sodan jyrkästi: “Syy on yksi – Vladimir Putinin pyrkimys Neuvostoliiton restaurointiin ja supervallan asemaan. Se ei onnistu, koska Venäjä on jo moraalisesti hävinnyt sodan. Rauhan ehtona on venäläisjoukkojen vetäytyminen, mikä tapahtuu kuukauden parin sisällä. Rajan molemmin puolin ystäväpiirissäni ei ole yhtään sodan kannattajaa enkä ole onnekseni törmännyt täällä venäläisvastaisuuteenkaan, vaikka sellaista on esiintynyt muualla. Niin ja luulenpa, että Putinin kohtalo tulee olemaan karu. Putinismilla ei ole mitään tulevaisuutta. “

“Alex” on paluumuuttaja Sortavalasta, ja asunut Pohjois-Karjalassa jo yli neljännesvuosisadan. Yliopistoura tutkijana helpottaa analyysiä:

“Venäjä on siirtynyt yhä enemmän liberalismista kohti autoritaarista valtiota ja toisenlainen kehityskulku Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen olisi voinut estää tämänkin agression. Venäjän messiaaninen tehtävä slaavien yhdistäjänä on putinilaisen geopoliittisen analyysin lähtökohta ja Putin ei tunnetusti peräänny päämääristään. Jos venäläinen johtoporukka katsoo, että Luhanskin ja Donetskin separatistísia tasavaltoja on nyt “puolustettu” riittävästi ja Ukrainan Zelenski hylkää Nato-option, se olisi viisain edellytys rauhaan. Voi kuitenkin olla että Putin ei tyydy tähän vaan jatkaa kaameaan loppuunsa, mikä on ennenkin odottanut verisiä diktaattoreita. Demokratia saa Venäjällä vielä odottaa aikaa parempaa, mutta inhimillisyys voittaa aina sodan…”.

Pentti Stranius

Lue juttu kokonaisuudessaan lehdestä nro 12/2022.