SDP sai uuden tulevaisuusjohtajan – Suomi maailman nuorimman pääministerin

SDP:n puoluevaltuusto nimesi pääministeriehdokkaakseen tiukan äänestyksen jälkeen Sanna Marinin, josta tuli samalla Suomen historian ja maailman nuorin pääministeri.

Politiikan käänteet ovat joskus nopeita. Jonkinlaista poliittista historiaa lienevät myös viimeisen runsaan viikon tapahtumat, joiden aikana ehdittiin nähdä ensin omistajaohjausministerin ero, sitten pääministerin ero ja lopulta uuden pääministerin valinta ja uuden hallituksen nimittäminen.

Jotain muutakin historiallista viikkoon toki mahtuu kuin tapahtumien nopea vyöry. Nimittäin se, että Suomen uudeksi pääministeriksi valittiin ensi sunnuntai puoluevaltuustossa ja lopulta tiistaina eduskunnassa SDP:n varapuheenjohtaja Sanna Marin.

Marin on nimittäin paitsi Suomen poliittisen historian nuorin myös maailman nuorin istuva pääministeri, mikä noteerattiin tiedotusvälineissä ympäri maailman. Huomiota kansainvälisessä mediassa sai sekin, että nyt käytännössä kaikkien hallituspuolueiden johdossa on nainen, heistä vieläpä neljä viidestä on iältään noin kolmekymppinen.

JOENSUU / Arto Miettinen

