Savo-Karjalan piiri valmistautuu poikkeukselliseen kevääseen

Demarit lähtevät kevään kuntavaaleihin parhaasta tilanteesta vuosiin, mutta poikkeuksellinen aika heittää ilmoille myös monia kysymysmerkkejä: miten suhtautua siihen, jos pitkät soppatykkiperinteet ja kampanjateltat joudutaan siirtämään sosiaaliseen mediaan?

Savo-Karjalan Sosialidemokraatit kokoontuivat jo toistamiseen tänä vuonna piirikokoukseen Teams-sovelluksen kautta etäyhteydellä. Yhteydet toimivat vaihtelevalla menestyksellä, mutta ainakin tilaisuus oli hyvää harjoitusta kevään kuntavaaleihin, jotka nekin saatetaan joutua käymään koronatilanteen vuoksi voittopuolisesti verkossa.

Viime lauantaina järjestetyn piirikokouksen asemapaikkana toimi tällä kertaa Iisalmen Työväentalo, jossa toki läsnä oli fyysisestikin parisenkymmentä henkeä kokoukseen ilmoittautuneesta 55 kokousedustajasta.

Kokouksen kantavana teemana olivat luonnollisesti kuntavaalit, jonka ehdokaslistoja kootaan parhaillaan.

– Kuntavaaleihin on aikaa 148 päivää. Voitamme, kun tuomme selkeästi ja kansatajuisesti esille se, minkä edestä teemme työtä, muistutti piirin puheenjohtaja Tiina Kaartinen.

Kokouksen poliittisesta tilannekatsauksesta vastasi etäyhteydellä työministeri Tuula Haatainen, joka hänkin on juuriltaan savolainen. Haatainen totesi, että lähtökohdat kuntavaalien voittamiseen ovat nyt parhaat sitten Paavo Lipposen kausien, kun puolue nauttii pääministeri Sanna Marinin johdolla ainakin valtakunnallisesti korkeaa kannatusta.

– Paikallistasolla jokaisen rooli on tärkeä: pitää lähteä ehdolle ja mukaan tukiryhmiin, tehdä oma osansa, kannusti Haatainen.

Poikkeusaikaa ja investointeja

Haatainen kuvasi poliittisessa tilannekatsauksessaan koronatilanteen hallinneen valtakunnan politiikkaa nyt runsaan puolen vuoden ajan.

Haatainen kuitenkin muistutti, että tilanteesta huolimatta demarivetoinen hallitus on pystynyt tekemään merkittäviä tulevaisuusinvestointeja. Sellaisia ovat Haataisen mukaan olleet muun muassa muun muassa oppivelvollisuuden laajentaminen ja maksuton toinen aste.

Työministeri myös korosti työvoimapalveluiden uudistamista, kun hallitus panostaa tuntuvasti lisämäärärahaa räätälöityihin ja yksilöllisiin työvoimapalveluihin, joilla on laskettu olevan jopa 10 000 lisätyöllisen vaikutus. Myös osatyökykyisten työllistämiseen on luvassa lisäpanoksia.

Haatainen myös korosti työperäisen maahanmuuton lisäämistä, mutta peräänkuulutti samalla työelämän pelisääntöjen kunnioittamista ja valvontaa. Tällä Haatainen viittasi muun muassa epämääräisiin kilpailukieltosopimuksiin, alustatyöntekijöiden oikeuksiin, alipalkkaukseen, ulkomaisen työvoiman riistoon sekä harmaaseen talouteen.

– Yrityksille on varmistettava rehdit työmarkkinat ja yhdenvertaiset pelisäännöt, Haatainen totesi.

Kohti kaksia vaaleja

Haataisen puheenvuoroa seuranneessa keskustelussa kiinnitettiin huomioita erityisesti kokoomuksen jarruttamiseen oppivelvollisuushankkeessa yhtä voimakkaasti kuin peruskoulu-uudistuksessa aikanaan.

Puheenvuoroja käyttivät piirin kansanedustajat Tuula Väätäinen ja Seppo Eskelinen sekä kokousedustajista Vesa Parviainen Kiteeltä, Ensio Tikkanen Iisalmesta, Juha Pakarinen Lehmosta, Markku Sato Suonenjoelta, Katariina Syväys, Jaakko Kosunen ja Neeta Röppänen Kuopiosta, Tarja Kärkkäinen Lieksasta sekä Satu-Sisko Eloranta Heinävaarasta.

Perinteisen kaavan mukaan kokouksessa hyväksyttiin myös piirin toimintasuunnitelma ja talousarvio toimintavuodelle 2021, jolloin piirijärjestön toiminta-alue kasvaa Joroisen ja Heinäveden liittyttyä vaalipiiriin.

Vuoden toimintaa määrittävät ensin kuntavaalit. Niiden suunnittelussa on varauduttu siihen, että ehdokashankintaa ja vaalikampanjaa joudutaan tekemään koronatilanteesta johtuen some-, digi- ja puhelimenkampanjoina. Ehdokkaita SDP:n listoille kuntavaaleihin on ilmoittautunut vaalipiirin alueella yli 200.

Vuoden 2022 alkupuolella ovat edessä puolestaan jo aluevaalit, joihin piiri harkitsee järjestötyöntekijän palkkaamista. Aluevaalien osalta piirin tavoitteena on vahvistaa laajat ehdokaslistat molempiin maakuntiin piirikokouksessa syksyllä 2021.

Arto Miettinen