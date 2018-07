Riäkkyteatteri avonäyttämölle

Maakunnan uusin kesäteatterikatsomo otettiin käyttöön Rääkkylän Paksuniemessä.

Riäkkyteatteri on perinteisesti tehnyt talviteatteria. Keski-Karjalan kansalaisopiston helmoissa ja pääasiassa koulun auditoriossa on tuotettu näytelmiä keväällä esitettäväksi jo yli 20 vuoden ajan.

Satunnaisesti joitain yksittäisiä esityksiä on venytetty kesään, ja esitetty milloin missäkin. Paksuniemen rannassakin jopa lautalla. Samoin silloin tällöin vastaanotetut vierailuesitykset on kasattu milloin millekin estradille.

Haaveita kesäteatterista on pidetty yllä ja paikkojakin on valmiiksi katsottu useampia. Hitaasti kiirehtiminen on ehkä saanut jo monet luopumaan ajatuksesta, mutta Paksuniemen kehittämisstrategiassa asia nostettiin esille ja perinteistä poiketen myös vietiin toteutukseen saakka.

Näyttämö vietti virallisia avajaisiaan Kihaus-viikolla. Tarkkaan ottaen näyttämö oli vielä siinä vaiheessa paljas hiekkakenttä, ja päälavasteina komea Jänisselän maisema. Tärkein uudisrakennelma on kiinteäpenkkinen katsomo, johon mahtuu jopa parisataa henkeä.

RÄÄKKYLÄ / Riitta Mikkonen

