Puolueen ja piirin ehdokashankinnassa riitti haasteita

Puolueiden kuntavaalityö starttasi käyntiin viime viikolla oikein toden teolla, kun vaalien ehdokasasettelu päättyi 4. toukokuuta.

SDP:n piirijärjestöjen toiminnanjohtajilta kerätyn tiedon mukaan SDP on asettamassa kesäkuun kuntavaaleihin yhteensä 5612 ehdokasta, millä määrällä se jää keskustan (6800), kokoomuksen (6015) ja perussuomalaisten (5962) taakse. Edellisissä kuntavaaleissa SDP:llä oli ehdokkaita noin 6100.

– Olen tyytyväinen ehdokkaiden määrään ja tulokseen näissä koronaolosuhteissa, kun emme ole päässeet kohtaamaan ihmisiä ja tekemään ehdokashankintaa kasvotusten, SDP:n puoluesihteeri Antton Rönnholm sanoo.

SDP:n kuntavaaliehdokkaista 56 prosenttia on miehiä ja 44 prosenttia naisia. Heidän keski-ikänsä on 52 vuotta. Nuorin ehdokas on 18-vuotias ja vanhin 85-vuotias. Ehdokkaita SDP:llä on 277 kunnassa, kun kuntien määrä on Suomessa 310.

Täydet listat SDP on asettamassa ainakin Helsingissä, Espoossa, Tampereella, Vantaalla, Turussa, Kuopiossa, Lahdessa, Joensuussa, Hämeenlinnassa, Kokkolassa ja Naantalissa.

Savo-Karjalassakin laskua

Savo-Karjalan vaalipiirissä SDP:n kuntavaaliehdokkaiden määrä on 592 ehdokasta 4.5. mennessä tulleiden ilmoituksien perusteella. Viime vaaleissa SDP:llä oli vaalipiirissä kaikkiaan 652 ehdokasta, ja mikäli huomioidaan lisäksi maakuntiin liittyneet Joroinen ja Heinävesi, oli ehdokasmäärä peräti 678. Laskua siis tuli, täälläkin.

Maakunnittain SDP:n ehdokaat jakautuvat seuraavasti: Pohjois-Savossa ehdokkaita on 286 ja Pohjois-Karjalassa 306, kun viime vaaleissa vastaavat määrät olivat Pohjois-Savossa olivat 308 ja Pohjois-Karjalassa 344.

Täysi lista SDP:llä on Kuopiossa ja Joensuussa, molemmissa 88 ehdokasta, sekä niin ikään Varkaudessa, 43 ehdokasta. Pienillä paikkakunnilla sen sijaan ehdokashankinta oli nihkeämpää, kuvaa piirin toiminnanjohtaja Tuomas Timonen.

Timosen mukaan erityisesti ensikertalaisten mukaan saaminen oli vaikeaa, jopa Kontiolahden ja Iisalmen kokoisilla 10 000–20 000 asukkaan paikkakunnilla. Esimerkiksi Pohjois-Karjalassa demariensikertalaisia on 28 prosenttia, kun määrä on koko maassa yli 40 prosenttia.

– Poikkeusaika on saattanut vaikuttaa, koska ensikertalaisen on vaikea tehdä kampanjaa ja tavoittaa ihmisiä näinä aikoina. Haastavaa tämä on tilaisuuksien järjestäjille kaiken kaikkiaan, kun pitäisi samaan aikaan rajoittaa ihmisten määrää ja saada ihmisiä paikalle, Timonen muotoilee.

Maakuntakeskuksissa demareiden tilanne oli kuitenkin ehdokasasettelussa vahva. Esimerkiksi Joensuun täysi 88 ehdokkaan lista on monipuolinen, koko kunnan kattava ja mukana on paljon ensi kertaa ehdolla olevia sekä vanhoja konkareita.

Ehdokkaina Joensuussa on muun muassa muusikkoja, opettajia, opiskelijoita, sairaanhoitajia, eläkeläisiä, yrittäjiä sekä ay-toimijoita, kulttuurialan toimijoita, kansanedustajia ja järjestöaktiiveja. Joensuun ehdokkaista naisia on 35 ja miehiä 53, keski-ikä on 48 vuotta. Ensimmäistä kertaa ehdolla olevia on 35 ja alle 35-vuotiaita ehdokkaita 16.

Arto Miettinen