Porin Matti -uuneja Nurmeksesta Japaniin

Nurmeslainen PK-Levy Oy valmistaa legendaarista Porin Matti -uunia. Nyt uunilla on kysyntää Japania myöten.

Porin Matti on valmiiksi muurattu, noin 200-kiloinen teräsrunkoinen lämmitysuuni. Sen suunnitteli Rosenlewin Porin konepajan teknikko Svante Palkola 1930-luvun lopulla. Uunia on historian saatossa myyty yli 100 000 kappaletta muun muassa rintamamiestalojen lämmönlähteiksi. Uuni on käytössä vielä tuhansissa asuin- ja lomakiinteistöissä.

Parin omistajavaihdoksen jälkeen uunia on valmistettu Nurmeksessa vuodesta 2009 lähtien, kun metallialan yrityksen PK-Levy Oy:n perustaja ja omistaja Pasi Karjalainen osti uunin tuotanto-oikeudet.

Kotimaan vedosta Japaniin

Nyt klassikkouuni tekee uutta tulemistaan. Ulkoasupäivityksen ja koronan kiihdyttämän mökkeilybuumin siivittämänä Porin Matti -uunin myynti lähes kaksinkertaistui viime vuonna. Kun uuneja oli valmistettu muutamia kymmeniä vuodessa, viime vuonna valmistusmäärä kohosi lähes 80 kappaleeseen.

– Ihmiset ovat viimeisen vuoden aikana viettäneet paljon aikaa kotonaan ja mökeillä, ja se näkyy nyt meillä, PK-Levy Oy:n toimitusjohtaja Pasi Karjalainen selittää syitä menekin kasvuun.

Nyt suomalaisen teollisen muotoilun helmi Porin Matti -uuni on rantautumassa Japanin valtaville markkinoille. Vuonna 2017 aloitettu kansainvälistymisprojekti johti onnellisesti siihen, että japanilainen maahantuojayritys on ottanut konstailematonta suomalaista designia edustavan uunin myyntilistoilleen.

– Puun polttaminen on Japanissa perinteinen lämmitysmuoto, Karjalainen kertoo otollisesta markkinapohjasta.

Puhtaampaa puun polttoa

Koska tähtäimessä ovat myös muut kansainväliset markkinat, uunin päästöihin on kiinnitetty entistä enemmän huomiota. Esimerkiksi Euroopassa polttosijojen pienhiukkasrajat ovat tiukat.

Vaikka Porin Matin palamisominaisuudet olivat hyvät jo aiemminkin, päästöjä päätettiin aktiivisesti vähentää kehitystyöllä. Se mahdollistui Business Finlandin tuella.

– Kestävyys on meille tärkeä arvo muutenkin kuin bisneksen näkökulmasta. Haluamme yrityksenä noudattaa mahdollisimman vihreitä arvoja. Siksi valmistamme tätä klassikkoa ja muun muassa myös myymme varaosia vanhoihin, alkuperäisiin Porin Matteihin, Karjalainen korostaa.

NURMES / Jukka Timonen

