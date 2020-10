Politiikassa kuin kotonaan

Elokuussa Tampereella järjestettyä SDP:n puoluekokousta on kuvattu monessa yhteydessä puolueenuudistumisen ja uusien kasvojen esiin marssiksi, kun johtoon nousivat iältään kolmissa kymmenissä olevat poliitikot Sanna Marinin johdolla.

Monille ehkä tuntemattomin kasvoi puoluejohtoon oli imatralainen ensimmäisen kauden kansanedustaja Niina Malm, joka ohitti 629 äänellään selkeästi muun muassa kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnarin (576 ääntä) sekä liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakan (502 ääntä).

Malm saapuu uudessa roolissaan puolueen ensimmäisenä varapuheenjohtajana ensimmäiselle vierailulleen Savo-Karjalaan lokakuussa. Visiiteistä ensimmäinen osuu Kuopioon ja Siilinjärvelle tulevana lauantaina 10.10. sekä Joensuuhun 27.10.

Aate verenperintönä

Vaikka Malm myöntää itsekin olleensa yllättynyt saamastaan tuesta, hänellä on nuoresta iästään huolimatta toki vankka historia niin Imatran paikallispolitiikasta, ammattiyhdistysliikkeestä kuin myös puolue-elimistä.

Malm on toiminut muun muassa terästehtaan pääluottamusmiehenä sekä Imatran kaupunginvaltuuston ja Imatran sosialidemokraattien puheenjohtajan. Eduskuntaan Malm nousi 2018.

Sosialidemokratian hän sanoo tulleen elämään verenperintönä. Molemmat vanhemmat työskentelivät terästehtaalla ja olivat mukana myös ay-toiminnassa sekä kuntapolitiikassa. Myös pappa oli aktiivi puoluetoiminnassa ja mummo puolestaan TUL:n naisvoimistelussa.

– En tiedä, missä minun poliittinen kotini olisi, jos SDP:tä ei olisi olemassa, Malm myöntää viitaten puolueen vahvaan vaikutukseen elämässä lapsuudesta saakka.

Malm sanoo itse toimineensa lapsena Nuorissa Kotkissa ja olleensa puoluee jäsenenä jo nuoresta saakka. Ehdolle kuntavaaleihin hän lähti vuonna 2008. Pontimena ehdokkuuteen toimivat ongelmat vuoropäivähoidossa, joihin Malm halusi konkreettisesti vaikuttaa.

Päivähoitoasioita Malm korostaa vieläkin siltä kokemuspohjalta, mikä hänelle muodostui kolmivuorotyön ja lapsiperhearjen yhteen sovittamisesta. Myös aktiivimallin kumoaminen ja hoitajamitoitus ovat olleet poliittisen agendan kärkisijoilla.

Itä-Suomen asialla

Viime aikoina Marinin hallitukseen on kohdistunut vuorineuvosten ja elinkeinoelämän taholta voimakasta kritiikkiä muun muassa teollisuuden toimintaedellytyksistä sekä työllistämistoimista.

Malm pitää syytöksiä perusteettomina. Hänen mukaansa hallituksen teollisuusstrategia on kirkas ja toimet ovat mittavia: sähkövero pudotetaan EU:n minimiin, päästökauppakompensaatiolle on annettu siirtymäaikaa ja infraankin on satsattu satoja miljoonia.

Näitä satsauksia on saatu myös itäisen Suomen alueelle muun muassa Saimaan kanavaan ja Joensuun ratapihan uudistamiseen, Malm muistuttaa.

– Pidän myös Venäjän rajaa ehdottomasti enemmän mahdollisuutena kuin uhkana, Malm määritää Itä-Suomen edunvalvonnan tärkempiä painopistealueitaan.

Arto Miettinen