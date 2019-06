Piirin toiminnanjohtajaksi Tuomas Timonen

SDP Savo-Karjalan piiri saa uusia kasvoja johtoonsa. Toiminnanjohtajan pestiin valittiin joensuulainen Tuomas Timonen ja myös piirin puheenjohtajan paikka aukeaa myöhemmin syksyllä.

Savo-Karjalan Sosialidemokraattien uudeksi toiminnanjohtajaksi on valittu joensuulainen Tuomas Timonen, 33.

Esityksen toiminnanjohtajan valinnasta teki SDP Savo-Karjalan piirihallitus viime perjantaina pidetyssä kokouksessaan. Virallisesti valinnan käsittelee SDP:n puoluehallitus kokouksessaan tänään.

Kaikkiaan SDP Savo-Karjalan toiminnanjohtajan paikkaa haki 13 henkilöä, joista piirihallituksen puheenjohtajisto haastatteli seitsemän. Sekä hakijoita että haastateltuja oli vaalipiirin molemmista maakunnista, kertoo piirin puheenjohtaja Neeta Röppänen.

– Tehtävään haki useita todella hyviä ehdokkaita. Luultavasti valinnassa painoi kuitenkin se, että Tuomas Timonen oli jo hoitanut tätä tehtävää aiemmin, Röppänen kuvaa valintaprosessia.

Eskelisen seuraajaksi

Toiminnanjohtajan työtehtävä tuli piirissä avoimeen hakuun, kun piiriä toiminnanjohtajana vuodesta 2010 luotsannut Seppo Eskelinen nousi kansanedustajaksi kevään eduskuntavaaleissa.

Timonen hoiti Eskelisen sijaisuutta jo aiemmin keväällä ja jatkaa varsinaisena toiminnanjohtajana heinäkuusta alkaen. Työsuhde on voimassa toistaiseksi ja toimialueena on entiseen tapaan koko Savo-Karjalan piiri. Piiritoimisto säilyy nykyiseen tapaan Joensuussa.

Hallintotieteiden maisteriksi Itä-Suomen Yliopistossa parhaillaan opiskeleva Timonen on syntyisin Liperistä, mutta viettänyt lapsuutensa ja nuoruutensa Helsingissä. Juuret ovat vahvasti Pohjois-Karjalasta, sillä hän on entisen maaherran Esa Timosen pojanpoika.

Politiikan saralla Timonen on toiminut muun muassa SDP Savo-Karjalan piirihallituksen varajäsenä, Joensuun työväenyhdistyksen johtokunnan jäsenä sekä Joensuun varavaltuutettuna.

Parhaillaan Timonen toimii SDP Joensuun kunnallisjärjestön varapuheenjohtajana ja maakuntahallituksen varajäsenenä. Lisäksi takana on useampikin vaalikampanja taustaryhmissä. Kokemusta siis on, mutta myös tuleva työsarka on melkoinen.

– Hyvältä tuntuu että sain piirihallituksen luottamuksen kovan vaalityön jälkeen. Nyt pääsen tekemään pitkäjänteisempää työtä piirin alueella, Timonen kommentoi valintaansa.

Elämää vaalien jälkeen

Timosen mukaan piirin vaalien jälkeisen toiminnan kärkiä ovat vaalianalyysi sekä toiminnan ja talouden uudelleen suunnittelu, kun piirien resurssit jälleen vaalien jälkeen uudistuvat.

Lisäksi Timosen mielestä erityistä huomiota on nyt syytä kiinnittää siihenkin, että puolue toimii hallitus- ja pääministeripuolueena.

– Meitä ollaan varmasti nostamassa tikun nokkaan, joten meidän on mietittävä miten tilanteissa toimitaan ja asioista viestitään, Timonen sanoo.

Syksyllä ja talvella puolestaan katseet kääntyvät jo seuraaviin kuntavaaleihin, kun piirin poliittiset koulutukset pyörähtävät käyntiin.

Piirillä tosin riittää muutakin mietittävää Pielisen Karjalassa 23.–24.11. järjestettävässä syyspiirikokouksessa, koska Neeta Röppänen on ilmoittanut piirihallitukselle jättävänsä tuolloin puheenjohtajan tehtävät. Röppänen on johtanut piiriä marraskuusta 2013 alkaen, jolloin yhdistynyt piiri näki päivänvalonsa.

JOENSUU / Arto Miettinen