Palvelukodit Viherpolku ja Viherlaakso pitävät asukkaansa aktiivisina

Viherpolku on koti ikäihmisille ja Viherlaakso koti aikuisille kehitysvammaisille. Kodit sijaitsevat samassa pihapiirissä, Rääkkylän terveysaseman välittömässä läheisyydessä.

Toimintoja ylläpitää Rääkkylän Suojakotiyhdistys ry, joka perustettiin vuonna 1973. Ensin oli Viherpolku, myöhemmin viereen nousi Viherlaakso. Tiloja on laajennettu ja remontoitu kulloistenkin pykälien ja tarpeen mukaan.

Rääkkylän kunta ei ole toiminnassa mukana edes yhteisöjäsenenä, mutta kunnalle Suojakotiyhdistyksen toiminta on tuottanut etua sitä kautta, että näitä palveluja tarvitseville asukkaille on löytynyt koti omasta kunnasta. Omaiset ovat lähellä, ja asukkaiden saamansa eläkkeet, asumistuet ja muut etuudet ovat kohdistuneet paikkakunnalle.

Tällä on ollut myös merkittävä työllistävä vaikutus. Työllistäminen ei sen sijaan aina ole ollut helppoa, pätevistä hoitajista on välillä ollut pulaa, mikä vaatinut omalta hoitohenkilöstöltä joustamista.

Pahin takaisku koettiin reilu vuosi sitten, kun Itä-Suomen aluehallintovirasto heinäkuussa 2020 keskeytti suojakotiyhdistyksen toiminnan ja määräsi sen Siun soten ja Terveystalon hallintaan. Tehostetun palveluasumisen asukkaita kuljetettiin muihin Siun soten sekä yksityisten palveluntuottajien yksiköihin naapurikuntiin.

Uusi johtaja

Kaikilla oli kuitenkin yhteinen tahtotila saada kotien toiminta siihen malliin, kun se parhaimmillaan on ollut, ja kuinka se oli tarkoitettu.

Siinä vaiheessa Suojakotiyhdistys palkkasi palvelukotien johtajaksi Heli Sarkkisen Tohmajärveltä. Hänen edellinen työpaikkansa oli Mehiläisen yksikön Kuntoutuskeskus ja Mainiokoti Toivonlahden johtajana Ilomantsissa. Kokemusta on sekä Attendon palveluntuottajana, että aikoinaan esimerkiksi Keski-Karjalasta Helli-liikelaitoksen ajalta.

– Mietin yön yli, tartuin tarjoukseen ja aloitin lokakuun puolivälissä.

Työtä ja haasteita on ollut paljon, mutta aiemmat kokemukset antavat varmuutta. Kaikki viranomaisten vaatimat asiat on saatettu kuntoon, ja on päästy toiminnan kehittämisen vaiheeseen.

– Yhtenä haasteena vaihtuvien johtajien lisäksi oli ollut se, että tehostetun palveluasumisen kaikkiin rakennuksiin ei voitu taata jatkuvaa yöhoitoa. Tehostetun palveluasumisen kennuksestahan ei voi esimerkiksi poistua toisessa rakennuksessa olevaa yöhoitajaa auttamaan.

RÄÄKKYLÄ / Riitta Mikkonen

