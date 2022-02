Palmqvistin piirtämä sairaalarakennus etsii uutta käyttäjää Outokummussa

Vuosi 1939 oli merkkivuosi Outokummun ja Outokumpu yhtiön terveydenhuollossa. Kaivoksen viereen valmistui moderni, valoisa ja ajan vaatimusten mukaan tehty Wäinö Gustaf Palmqvistin suunnittelema sairaalarakennus.

Rakennus on hienostunut kokonaisuus klassismin ja funktionalismin vaikutteita: Klassismi näkyy sisäänkäynnin pilareissa, lunetti-ikkunassa ja ikkunoiden yläpuolen kolmiosomisteissa. Funktionalismin vaikutteita löytyy rakennuksen takaosasta ja sen selkeästä muotokielestä. Rakennuksessa oli niinkin nykyaikainen lämmitysratkaisu kuin keskuslämmitys.

Sairaalan potilaspaikat oli varattu ensisijaisesti yhtiöläisille, mutta jos tilaa oli, otettiin sisään muitakin. Vuonna 1964 sairaalarakennus siirtyi Kuusjärven kunnalle, ja sen jälkeen sairaalarakennusta on laajennettu ja korjattu lukuisia kertoja, sen ympärille on kehittynyt lisäosia. Nyt terveysasemana rakennus on nykyisten toimintojensa osalta tiensä päässä. Uuden terveysaseman rakennustyöt Pohjoisaholla ovat alkamassa vielä tänä vuonna.

– Uusi terveysasema otetaan käyttöön vuosien 2023-2024 aikana, ja sen jälkeen rakennus tyhjenee, Outokummun kaupungin rakennejohtaja Jarkko Karvonen kertoi lähivuosien aikataulusta.

Palmqvistin suunnittelema arvokohde

Tyhjilleen on jäämässä arvokohde, josta ELY-keskus totesi kesäkuussa 2019 Outokummun keskustan II-vaiheen asemakaavasta antamassaan lausunnossa että ”1930-1940-lukujen vaihteessa valmistuneen Outokumpu-yhtiön entisen sairaalarakennuksen vanhimmilla osilla on sekä arkkitehtonisia että merkittäviä historiallisia arvoja ja rakennuksen vanhimmat osat tulisi osoittaa suojelumerkinnällä”.

Tästä syystä Outokummun kaupunki kutsui asiantuntijat, kaupungin virkamiehet, kuntapäättäjät ja kaikki kiinnostuneet keskustelemaan Outokummun terveysaseman vanhimman osan tulevaisuudesta ja jatkokäytöstä.

Outokumpu / Pia Paananen

Lue juttu kokonaisuudessaan lehdestä nro 6/2022