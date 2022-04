Päättäjän pitää nähdä laajasti

Ilomantsin kunnanhallituksen puheenjohtaja tuntee onnistuneensa päätöksenteossa silloin, kun asioista löytyy yhteinen päätös, vaikka kaikki eivät juuri samaa mieltä alkujaan olleetkaan.

Anna Puruskainen-Saarelaisella on meneillään kolmas valtuustokausi. Muiden konkareiden tavoin hän sanoo ensimmäisen kauden menneen toimintatapoja opetellessa, ryhmätyökäytäntöihin ja vaikuttamisen keinoihin perehtyessä.

Luottamus on kasvanut kokemuksen myötä, ja sitä myötä vastuu. Ensimmäisellä kaudella jäsenenä hyvinvointilautakunnassa, toisella kunnanhallituksessa ja nyt hallituksen puheenjohtajana.

Kannustavana voimana on edelleen se sama, mikä alkujaan kuntapolitikkaan mukaan veti: vilpitön tahto olla heikomman puolella.

– Onhan se nahka paksuuntunut näinä vuosina, enää ei ota kritiikkiä niin henkilökohtaisesti. Kaikkien kanssa ei milloinkaan voi olla samaa mieltä, eikä kaikkia voi miellyttää.

Kohuja ja kuohahduksia on Ilomantsin kuntapolitiikkaan näille vuosille sattunut, mutta kaikista on selvitty ja opiksikin otettu. Selvää on, että päätöksenteon avoimuudessa on parannettavaa.

Keskustavaltuutettu Hannu Urjanheimo teki uuden valtuustokauden alkumetreillä viime syksynä aloitteen avoimuuden lisäämisestä. Sen johdosta kunnanhallitus päätti osallisuustyöryhmän perustamisesta. Ryhmän raportin on määrä valmistua vapuksi.

– Toki hyvääkin palautetta on saatu, mutta esimerkiksi asioiden valmistelu salaa seminaareissa ei herätä kuntalaisten luottamusta.

Yhtenä parhaina päätöksinä koko luottamushenkilöajaltaan Anna Puruskainen-Saarelainen nostaa valokuituhankkeen, kun koko valtuusto yksimielisesti ymmärsi uuden teknologian tuomat mahdollisuudet kunnan elinvoimalle.

Työn kautta tutuksi

Anna Puruskainen-Saarelainen on tullut ilomantsilaisille tutuksi myös terveydenhoitajan työnsä kautta. Seitsemän vuotta työterveyshuollossa tutustutti isoon osaan työikäisistä ilomantsilaisista.

– Saan paljon yhteydenottoja ja kuntalaispalautetta, minua on nähtävästi helppo lähestyä.

Kokemus, näkemys ja hoitoalan tuntemus toivat paikan myös hyvinvointialueen valtuustoon, ja siellä henkilöstöjaoston puheenjohtajaksi sekä paikan aluehallitukseen.

– Siinä onkin tekemistä, miten yhdessä saadaan kelkka kääntymään parempaan suuntaan Siun soten jäljiltä.

– Johto on menettänyt luottamuksensa. Koko henkilöstö on joustanut ja joutunut venymään, mutta siitä korvataan vain johdolle.

Itsekin aktiivisesti ammattiyhdistystoimintaan osallistunut Puruskainen-Saarelainen harmittelee, että maakunnallisten vääntöjen lisäksi valtakunnalliset pakkolakikeskustelut eivät ainakaan lisää henkilöstön työhyvinvointia tai motivaatiota.

– Koulutetut ammattilaiset jopa harkitsevat ammattioikeuksien poiston hakemista.

ILOMANTSI / Riitta Mikkonen

Lue juttu kokonaisuudessaan lehdestä nro 16/2022.