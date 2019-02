Nuohousala vapautui kilpailulle

Vuodenvaihteessa voimaan astuneiden lakimuutosten seurauksena asiakas voi kilpailuttaa palveluntarjoajat entisen piirinuohousmallin sijaan. Muutos vähentää Pelastuslaitosten työmäärää ja antaa nuohousyrittäjille vapaammat kädet kehittää liiketoimintaansa.

Pohjois-Karjalassa nuohous on aiemmin toiminut Pelastuslaitoksen piirisopimusjärjestelmän kautta. Siinä jokaisella alueella on ollut oma Pelastuslaitoksen kilpailutuksen kautta määrätty piirinuohooja, joka on hoitanut alueen talojen nuohouksen. Piirijärjestelmän poistuttua tammikuun alussa voi kiinteistön omistaja jatkossa tilata nuohouksen keneltä hyvänsä ammattitutkinnon suorittaneelta nuohoojalta.

Pohjois-Karjalassa esimerkiksi Kontiolahti ja osa Joensuun alueista vapautui kilpailulle vuoden alusta. Muut alueet vapautuvat puolen vuoden siirtymäajalla kesäkuun loppuun mennessä.

– Sinälläänhän muu ei muutu kuin että nuohooja pääsee halutessaan tekemään töitä vaikka pitkin poikin Suomea. Nyt nuohous on tavallista yritystoimintaa, Nuohous- ja ilmastointipalvelu Mikko Koukun omistaja Mikko Koukku selventää.

JOENSUU / Susanna Eriksson

Lue lisää lehdestä nro 5/2019