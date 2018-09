Naapuri panostaa matkailuun

Perinteet vetävät venäläisiä matkailijoita ihan tuohon rajan taa.

Otrakkalan marmorilouhimo Venäjän Karjalan Ruskealassa avattiin vuonna 1766 ja se oli toiminnassa yli 200 vuotta, kertoo sivusto ruskeala.ru, myös suomen kielellä. Wikipedian mukaan tätä marmoria on käytetty niin Pietarissa Iisakin kirkon ja Talvipalatsin kuin Helsingissä Yleisradion ja Säästöpankin rakentamiseen.

Lakkautetusta kaivoksesta on kasvanut merkittävä matkailukohde Ruskealan kivipuisto. Yrittäjä Aleksandr Artemjev kertoo Karjalan Sanomille, että viime vuoden kävijämäärä 290 000 on ylitetty ja tänä vuonna jo elokuussa on täyttynyt 340 000.

Veden täyttämästä kaivannosta on muodostunut komea kalliojärvi, jonka ympärillä kiertää helppokulkuinen polku. Sen varrelle on rakennettu näköalatasanteita, kiinnostavia kohteita on korostettu.

Kokonaisuus on vaatinut paljon työtä, jo yksin kivillä reunustettu polku. Mutta kun johonkin on päätetty panostaa, käsipareja näkyy riittävän. Ainakin tänä suvena työn tekemistä pääsi seuraamaan, ja tehtävää riittänee tulevillekin kesille.

Samaan aikaan on onnistuttu herättämään myös kiinnostus, sillä suurensuuri parkkipaikka näytti ainakin elokuisina päivinä täyttyvän ääriään myöten, joukossa useita linja-autoja. Valtaosa venäläisiä, yksittäisiä suomalaisia ja muualta Euroopasta tulleita.

Kivipuisto avautuu kävijöille kesäaamuisin yhdeksältä ja syyskuusta alkaen kymmeneltä. Oli hyvä oivallus yöpyä naapurissa Herrankukkarossa ja mennä kaivokselle heti aamusta. Puolenpäivän jälkeen poistuessa väkeä oli jo ruuhkaksi asti, ja katkeamaton autojono tuli vastaan mäkeä laskeutuessa.

Pääsymaksu on vitosen luokkaa, millä saa komeita maisemia ja jännittäviä luolia. On myös mahdollista kulkea lautalla, vuokrata vene, harrastaa vaijeriliukua, sukeltaa. Mikään erakkokokemus luontoretki ei ole, ihastelijoita on muitakin.

