Mustikkakukot maistuvat saksalaisille

Erik Kärki esittelee mustikkapiirakkapussia, jonka kyljessä lukee ”Heidelbeertasche” ja ”Glutenfreie”. Porokylän Leipomon toimitusjohtaja kävi maistattamassa saksalaisille gluteenitonta mustikkakukkoa maailman suurimmilla ruokamessuilla tammikuussa Berliinissä.

Tuote sai maultaan hyvät arvostelut. Mustikkakukot loppuivat kesken, Kärki kertoo rohkaisevasta palautteesta.

Leipomoyritys hakee ulkomaanviennistä uutta tukijalkaa liiketoiminnalleen, ja Saksa on mielenkiintoinen, iso markkina. Siellä gluteenittomien tuotteiden tarjonta on vähäisempää kuin Suomessa, vaikka keliaakikkoja on yhtä lailla saksalaisissakin.

Haasteita ratkottavana

Erik Kärki kehuu messuvierailua oikein hyväksi oppireissuksi. ”Panee nöyrästi tekemään töitä.”

Viennin aloittamisen haasteena on saksalaisten ostokäyttäytyminen. Saksassa kuluttajat ostavat leipomotuotteensa pääsääntöisesti tuoreena irtotavarana. Gluteeniton tuote on sen sijaan tarjottava aina pussissa, ja saksalaiset karttavat muovia. Kauppias vaatii taas hyllyyn laitettavalta pussituotteelta kahden viikon säilyvyyttä.

Ratkaisuksi on pohdittu muun muassa sitä, että gluteenittomat tuotteet toimitetaan maahan puolikypsinä tai kypsinä pakasteina ja kauppias ja kahvilanpitäjä kypsentävät tai lämmittävät tuotteen valmiiksi kuluttajalle. Kauppiaan hyllytuotteeksi on puolestaan kehitettävä vaikkapa näkkileipä, joka säilyttää hyvän makunsa pitkässäkin säilytyksessä.

