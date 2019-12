Mielipiteet: Parempaa tulevaa vuotta meille kaikille!

”Äkkiä on suatu syöty, hakattu hyvä hevonen”. Näin kommentoi ukki vainaani aikanaan. Tämä osuu hyvin Kiteellä vallitsevaan yleistilaan. Ylvästelimme valtuustokauden alussa hyvällä talouden ja yhteistyön tilalla. Kohta molemmista on muisto vain. Jatkuva julkinen hämmentäminen on myös maan tapa tänä päivänä. Näimmehän joulun alla eduskunnassa pikku näytelmän, jossa puhetta piti kiltti perussuomalainen. Tuomiotaan odottava joulupukki älysi sentään olla hiljaa, kuten kansan tuntema seksuaaliterapeuttikin, entinen kristillisten puheenjohtaja.

Kansa saa mitä haluaa ja mitä ansaitsee. Näin minäkin joudun itsestäänselvyyden lausumaan. Kansa on saanut myös Marko Koskisen kertomaan totuuksia valtalehden sivuille. Lehden toimittaja hyvänä apuna. On myös apuna kaupungin virkamies, joka on Koskisen lailla kiertänyt mualimmoo. Mihin päin lienee nyt menossa? Tällä kirjoituksella soppa ei parane, jos ei huononekaan. Koskinen on nyt hyvä ja ilmoittaa ne kaupunginhallituksen jäsenet, joihin hän on menettänyt luottamuksen Lahtelan lisäksi. Kuinka käynee perussuomalaisten jäsenille, Pirhonen, Kiiskinen. Jos oli eduskunnassa pikku joulunäytelmä, Kiteellä on jonkinmoinen farssi. Nähtäväksi jää, miten kriitikot suhtautuvat esitykseen. Meinaan äänestäjät.

Kaiken tappelun keskellä olisi tehtävääkin. Elinkeinopäällikkö olisi voinut keskittyä omaankin tehtäväänsä. FINNPULP. Siinä on tehtävää. Onko mikään taho ollut yhteydessä kyseiseen yhtiöön? Meillä on Kiteellä satama, syväväylä, rautatie tehdasalueelle, 200 hehtaaria kaupungin maata teollisuusalueella, teollisuustöihin tottuneita työhenkilöitä, lisäksi tulossa liikennejärjestelyt päätien risteykseen. Ja ympäristöhenkilöt syventykööt sillä aikaa miettimään mitä tehdään StoraEnson tukkialtaalle. Tulen henkilökohtaisesti pitämään asiaa esillä, ettei unohdu.

Nyt on koko Keski-Karjalan yhdistettävä voimat FinnPulp hankkeen taakse. Mukaan myös Savonlinna seutukuntineen. Tämä toisi koko alueelle uskoa huomisesta ja tarvittavan piristysruiskeen. Ja me Kiteeläisetkin voisimme opetella toimimaan samaan suuntaan. Ainakin suurin osa. Tämä on tässä tilanteessa välttämätöntä.

Martti Mielonen, Kitee