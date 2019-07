Lauantain Kihauksen avaa lastenkonsertti

Kihaus Folk on äänessä perjantai-illan ja lauantain. Sitä on pohjustettu pitkin Rääkkylän kyliä jo viime viikonlopusta alkaen. Tunnelma alkaa olla huipussaan ja torstaina alue viimeistelyä vailla valmiina vastaanottamaan soittajat ja laulajat, tanssijat ja kuulijat.

Ja loput talkoolaisista. Viime viikonloppuna, samaan aikaan kun alettiin telttojen pystytys, etsittiin vielä muutamaa järjestyksenvalvojaa ja yövahtia, muuten tekijäporukka oli kasassa ja tikissään.

Etukäteishuoli osoittautui turhaksi myös lastenleirien suhteen, molemmat täyttyivät lopulta ääriään myöten. Se tarkoittaa, että lauantaina puolilta päivin Tsaijuteltassa ääneen pääsee 30 lasta ja nuorta.

– Melkoinen porukka, ja leireillä on niin mahtavat opettajat, että siitä tulee kyllä hieno juttu, hehkuttaa Kihaus Folkin sielu ja vetäjä, muusikko Mammu Koskelo.

Muutenkin hän odottaa intopinkeänä tätä ties-monettako festariaan. Valmistelu on rankkaa ja monitoiminainen on lupautunut monenlaisiin yhteistyökuvioihin, joten aikataulu on tiivis.

– On kyllä siistiä, että saadaan tänne niin monta sellaistakin esiintyjää, jotka eivät koskaan ole Rääkkylässä käyneet, Koskelo iloitsee.

Yksi sellaisista on perjantain esiintyjänimi Erin, jonka tuloa on soviteltu useampanakin vuonna, mutta nyt se vasta onnistui. Ihan helposti ei nytkään. Sitäkin keikkaa festarijohtaja kovasti odottaa, kun ei ole milloinkaan Erinin vahvaa esiintymistä sattunut livenä näkemään.

Uusia ja tuttuja

Perinteiseen tapaan Kihaus Folk tarjoaa ohjelmaa kaikille. Erityisesti lauantaipäivä on perheille ja lapsille. Sen avaa leiriläisten suurorkesteri ja iltapäivässä on konserttien lisäksi osallistavaa tekemistä kantele- ja biisipajoista kasvomaalaukseen ja keppihevosteluun.

Kihaus-kävijöille sekin on tuttua, että ohjelmaa on limittäin niin Tsaijuteltassa kuin Klubilla ja Perinnetuvassakin, ja aitassa, ja vapaansoiton lavalla. Mikäli haluaa nähdä ja kuulla yli 40 konsertista juuri tietyt, kannattaa ohjelmaan perehtyä tarkasti etukäteen.

RÄÄKKYLÄ / Riitta Mikkonen

