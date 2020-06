Länsirajan valvonta on eksoottinen kokemus rajavartijallekin

Van­hem­pi ra­ja­var­ti­ja, osas­ton­joh­ta­ja Tomi Strand­man kat­soo vuo­las­ta Muo­ni­on­vir­taa Tunturi-Lapissa Ruotsin rajalla. Hän kävelee raja-asemarakennukselta virran ylittävän sillan keskelle. Siellä hän ko­kei­lee van­haa ra­ja­pyyk­kiä. Joensuulaiselle Strandmanille joki on lä­hes sa­man­lai­nen näh­tä­vyys kuin mo­lem­min puo­lin ra­jaa pai­kal­li­sil­le ja mat­kai­li­joil­le.

Vaik­ka raja on hil­jai­nen, niin jo­kea ovat mo­net tul­leet kat­so­maan. He ku­vaa­vat ja vi­de­oi­vat sitä, kuvailee Strandman alkukesän tapahtumia, sillä virta on ollut viisi metriä tavallista korkeammalla.

Strandman kuuluu niihin komennusmiehiin, jotka valvovat ympärivuorikautisesti Ruotsin-rajan ylityspisteitä koronaepidemian takia jo neljättä kuukautta. Hän on länsirajalla maaliskuun puolivälin jälkeen toista kertaa, ollut viikon kerrallaan.

– Kyl­lä tuo joki ihan yk­kös­jut­tu täs­sä. On se sel­lai­nen näh­tä­vyys.

Joen runsasvetisyys johtuu paljosta lumesta, joka hetkessä suli touko-kesäkuussa.

Raja Suomen ja Ruotsin rajalla kulkee joessa.

Koronatartunnat ovat Ruotsin pohjoisimmassa läänissä nousussa. Esimerkiksi Jällivaarassa parinsadan kilometrin päässä tartunnat ovat moninkertaistuneet.

