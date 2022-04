Laivaliikennettä Laatokalla

Euroopan suurin järvi, Laatokka on paitsi mahtava makean veden allas, myös jylhän kauneutensa ansiosta kiehtova matkailukohde. Sen historiallinen merkitys vesireittinä on kautta aikojen ollut huomattava. Kansanperinteessä sekä lauluissa sitä on kutsuttu ”Karjalan mereksi”.

Laatokan pinta-ala on 18 000 neliökilometriä. Järven suurin pituus Kirjavanlahdesta Pähkinälinnaan on 207 kilometriä ja suurin leveys on 130 kilometriä. Laatokan pinta on viitisen metriä Suomenlahden pintaa ylempänä. Laatokkaan laskevat Saimaan, Äänisjärven, Ilmajärven sekä lukuisten pienempien järvien vedet. Pietarin halki virtaavan Nevajoen kautta Laatokka on yhteydessä Suomenlahteen.

Vanha vesireitti

1600-luvun jälkipuoliskolla talonpoikainen lotjaomistus keskittyi Impilahden rannikolle ja Jänisjärven ympäristöön. Lähtöpaikkana Nevanlinnan matkoille oli usein Jänisjoen suu. Tuomiokirjoissa nähdään mainintoja lukuisista haaksirikoista, kuten kiviriutalla ”Miikkulaisen sataman” ja Konevitsan luona. Suuren Pohjan sodan seurauksena joutuivat kaikki Laatokan ranta-alueet Venäjälle. Raja vahvistettiin Uudenkaupungin rauhassa vuonna 1721. Silloinen Venäjän hallitsija Pietari I oli erityisen kiinnostunut laivaliikenteestä ja Laatokan etelärannoille syntyikin useita telakoita.

Nevanlinnan paikalle kohonnut Pietarin kaupunki oli pohjoisen Laatokan laivojen eteläisin päätepiste. Liikeyhteyksiä Pietariin vahvisti sekin, että niin Käkisalmeen kuin Sortavalaankin asettui monia venäläisiä kauppiaita. Käkisalmen kauppiailla oli 1800-luvun alkuvuosina yhdeksän kauppa-alusta, joilla palveli yhteensä 35 matruusia. Jo vuonna 1727 kolmen Sortavalan kauppiaan omistama alus kuljetti voita Pietariin. sikäläisen varakkaan herrasväen parhaisiin ruokapöytiin.

Unto Martikainen

Lue juttu kokonaisuudessan lehdestä nro 17/2022