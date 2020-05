Lähikurkku pysyy tuoreena

Kasvihuonekurkku on sitä parempaa, mitä vähemmän sitä kuljetetaan. Kiteeltä kurkkua riittää laajalti itäisen Suomen tarpeisiin, ja työntekijätilannekin on hyvä.

Kiteeläisen Luukkaisen Puutarhan toimitusjohtaja Reima Luukkainen julkaisi huhtikuun viimeisenä lauantaina facebookissa videon, jossa kertoi tarvitsevansa kaksi työntekijää puutarhatöihin.

Kohta soi puhelin, illan mittaan kerran jos toisenkin. Sunnuntainakin joku soitti, maanantaina taas vilkastui ja haastateltiin ensimmäiset. Valitut kaksi aloittivat työnsä viime maanantaina.

Kaikkiaan työpaikkaa kyseli kolmattakymmentä henkeä. Opettajakokemuksellaan ja liki nelikymmenvuotisella yrittäjäkokemuksellaan ”rekrytointivastaavaksi” valikoitunut Heidi Luukkainen haastatteli heistä toistakymmentä.

Hyviä hakijoita, varmaan jokainen sopisi näihin hommiin, hän toteaa.

Haastatteluvaihe on tärkeä, sekä työnhakijalle että rekrytoijalle. Siinä vaiheessa hakijalle selviää minkälaisesta työstä on kyse. Osa innostuu entisestään, osa ottaa takapakkia. Puutarhatyö on rationaalista, koneita ja apuvälineitä on käytössä, ja liikkuminen betonilattialla vaivatonta.

Säältä ollaan suojassa, mutta koko ajan kasvihuoneolosuhteissa. Työn tahti on ripeä ja tehtävät moninaisia, taimivaiheen ja kurkunkeruun välillä on monenlaista kasvien huoltoa. Ja kun kasvustoja on yhteensä noin yhdeksän kilometriä, väistämättä joskus samaa työvaihetta tulee tehtäväksi aika pitkään.

Puutarhalle on tärkeää, että työntekijä on käytettävissä syyskuulle saakka. Viimeiset kurkut kerätään syksyllä ja sen jälkeen vielä saatellaan puutarha talvilepoon. Jokainen uusi työntekijä tarvitsee alkuun opastusta, ja siksikin toivotaan pitkäaikaisia tekijöitä.

KITEE / Riitta Mikkonen

