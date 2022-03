Kutsu tukimielenilmaukseen Ukrainan puolesta

Iso joukko joensuulaisia ja seutukunnan ihmisiä on järjestämässä Ukrainan tukimielenilmausta Joensuun torilla lauantaina kello 15. Kaikki ihmiset toivotetaan tervetulleiksi tilaisuuteen. Ohjelmassa on pieniä puheenvuoroja torilavalta ja musiikkia. Järjestäjät haluavat tapahtumasta kaikkia kaupunkilaisia yhdistävän, lämminhenkisen tilaisuuden, jossa keskiössä on se, että ukrainalaiset kaikkialla tarvitsevat meidän vipitöntä myötäelämistämme ja sen osoittamista, että me välitämme heistä. Ja sota on niin väärin aina ja kaikissa olosuhteissa ja se pitää saada Ukrainassa loppumaan pian. Joensuussakin asuu paljon ukrainalaisia, jotka kaipaavat tukea. Tämä on tuen ilmaus heille. Tulkaa mukaan! Ja kannustakaa verkostoissanne kaikkia mukaan. Mitä isompi tapahtuma saadaan, sitä vahvemmin viesti kulkee perille.

Ukrainaan kerätään myös avustustarvikkeita Joensuun torilla ensi viikolla keskiviikkona ja torstaina 9.–10.3. klo 10–16 Operaatio Toivon nimissä. Tavarat lähtevät bussilla kohti Puolaa perjantaina 11.3. Tällä hetkellä suurin tarve on säilykkeistä ja hyvin säilyvistä ruokatarvikkeista sekä retkialustoista ja peitoista. Paluumatkalla bussin on tarkoitus tuoda hädässä olevia ihmisiä turvaan Suomeen. Bussikuljetusta organisoi joensuulaisten hyvin tuntema matkanjärjestäjä Aulis ”Allu” Saloranta. Saloranta yrittää järjestää rahoituksen ja kuskin myös toiselle bussille ja toivoo yhteydenottoja numeroon 045 633 5899 tai sähköpostiosoitteeseen allusaloranta@gmail.com.