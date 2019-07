Koti on koti – pyörienkin päällä

20 vuotta sitten Tanja Wasström asui omassa kerrostaloasunnossaan, kun hänen avopuolisonsa ilmoitti lähtevänsä Sirkus Finlandian matkaan töihin ja haluavansa Wasströmin mukaansa. Pariskunta myi asuntonsa ja muutti asuntovaunuun.

Lipunmyyjänä työskentelevä Wasström kiertää Sirkus Finlandian matkassa seitsemän kuukautta vuodesta. Kilometrejä kertyy vuodessa keskimäärin 8 000. Kodin pihapiiri muuttuu usein jopa päivittäin. Se sopii mainiosti Wasströmille, joka ei ole koskaan ollut kiinnostunut esimerkiksi puutarhan hoitamisesta.

– En ole ikinä haaveillut omakotitalosta. Oli ihan unelma päästä liikkeelle, joku sellainen vapauden tunne tässä on, nyt 47-vuotias Wasström hymyilee.

Ensimmäiset viisi vuotta pariskunta asui vanhassa asuntovaunussa, johon ei tullut lämmintä vettä. Niinpä esimerkiksi suihkussa käynti piti sovitella uimahallien ja urheilupaikkojen aukioloaikojen mukaan. Kun pariskunta löysi sopivan kokoisen suihkullisen vaunun, se ostettiin heti.

– Suihkullisissa isommissa vaunuissa on iso ruokapöytä ja vastaavaa, millä ei kahden hengen perhe tee mitään. On turha ostaa mitään, mitä ei tarvitse, Wasström valaisee vaunun etsinnän kestoa.

21 metriä, 24 neliötä

Nykyään Wasströmillä on noin 24 neliömetriä käsittävä Amerikasta hankittu asuntovaunu. Yhdistelmä on 21 metriä pitkä. Asuntovaunussa on ulos levitettävät erkkerit, avokeittiö baaritiskeineen, makuuhuone, kylpyhuone ja eteinen.

Vanhahtavasta asuntovaunusta remontoitiin oman näköinen koti. Seiniä vallinneet ruskea ja tumma lila vaihtuivat vaaleiksi sävyiksi, hanat, joissa oli erikseen säätimet kylmälle ja kuumalle sekoitinhanoiksi, autoon rakennettiin tavallisia pattereita varten sähköt ja kiinteinä autossa olleet sohva ja nojatuoli hävitettiin.

Asuntovaunun vetämistä varten piti hankkia kuorma-auto, koska tavallisen henkilöauton vetovoima ei olisi riittänyt. Autosta saatiin kuitenkin mukavasti lisätilaa, ja sieltä löytyy suihku- ja saunatilat, oleskelutila, kodinhoitohuone pesukoneineen ja kuivureineen sekä varastotilaa esimerkiksi polkupyörille. Sisätilat saunoineen ja varastoineen on rakennettu siten, että ne saa tarvittaessa siirrettyä konttina autosta toiseen.

JOENSUU / Susanna Eriksson

Lue lisää lehdestä nro 26/2019