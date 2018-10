Kolmikannan horjuttaminen on ollut tietoista

Entinen työministeri ja SAK:n puheenjohtaja Lauri Ihalainen näkee irtisanomissuojan heikentämisen olevan vain yksi ilmentymä sarjassa hallituksen toimenpiteitä, joiden isona tavoitteen on ollut yleissitovuuden murtaminen.

Ensi keväänä eduskunnan jättävä SDP:n kansanedustaja Lauri Ihalainen on huolissaan kolmikantaisesta sopimusyhteiskunnan tulevaisuudesta Suomessa.

Joensuussa maanantaina vieraillut entinen SAK:n puheenjohtaja ja työministeri perustelee väitettään sillä, että siinä missä aiemmin suurimmat yhteiskunnalliset uudistukset on saatu aikaan nimenomaan kolmikantayhteistyöllä, on nykyhallituksen päämääränä ollut alusta alkaen tästä konseptista irti pääseminen.

– Alun pitäen hallitus vähän rehvakkaasti lähti liikkeelle yhteiskuntasopimis- ja pakkolakipaketilla, se oli ilmentymä ettei mitään yhteisiä valmisteluja tehdä vaan asiat viedään vain poliittisella ohituskaistalla eduskuntaan, Ihalainen totesi.

Ihalainen sanoo, että kolmikannan murentaminen on ollut hyvin tietoista, mutta ei ole varma, onko se ollut hallituksenkaan kannalta pitkässä juoksussa kovin järkevää.

– Puhun nyt vähän kokemuksesta eri pöydissä istuneena, että niin kauan kuin itse olen mukana ollut, kaikki palkkaperusteinen sosiaaliturva, työeläkkeet, työttömyysturva, sairausvakuutukset ja työlainsäädäntöasiat on valmisteltu aidossa kolmikantayhteistyössä. Joskus vauhti on ollut hitaampaa, mutta on se aina ollut varmempaa. Myös lakien ja sopimusten soveltaminen arkeen käy paremmin, jos ne on tehty yhteisymmärryksessä eikä riitelemällä, Ihalainen sanoo.

JOENSUU / Arto Miettinen

