”Kanakoirien koulutuksessa fasaanien pitää olla villejä”

Outokumpulainen Tuomarniemen kartano ja tuvat panostaa metsästysmatkailuun. Majoituksen ohella tarjolla on fasaani- ja sorsajahteja sekä kanakoirien koulutusta.

Viinijärven rantamilla Kokonvaaran Raateniemessä sijaitsevan Tuomarniemen kartanon lomakylätoiminta ulottuu 1970-luvun alkupuolelle. Silloin nykyisen yrittäjän Mika Nevalaisen vanhemmat aloittivat lomamökkien vuokraamisen. Toiminta ennätti olla 2000-luvun alussa muutaman vuoden katkolla, kunnes Nevalainen ryhtyi uudelleen kehittämään toimintaa. Kesäkaudella vuokrattavien mökkien rinnalle kohosi ympärivuotista käyttöä varten hirsinen kartanorakennus ja savusauna.

– Lomamökkikausi alkaa toukokuun puolivälissä ja kestää lokakuun puolivälin tienoille, sesonki on heinä-elokuussa. Kartanohan on koko vuoden ajan käytössä, Nevalainen kertoo.

Lomamökkien asiakkaista 60–70 prosenttia on ulkomaalaisia ja he tutustuvat Suomeen kiertäen, jolloin viipymä yhdessä kohteessa on lyhyt. Pisimmillään varaukset ovat kuukauden mittaisia.

– Kartanorakennuksen asiakkaina ovat pääasiassa kotimaiset yritysasiakkaat ja juhlien järjestäjät sekä ulkomaalaiset perheet.

