Joukkuepelaaja vailla vertaa

Ikää tulee mittariin pian 60 vuotta, mutta kansanedustaja Seppo Eskelinen ei ole osoittanut hidastamisen merkkejä ainakaan politiikassa.

Jos Seppo Eskelistä sopii jossakin miljöössä hänen merkkipäivänään haastatella, niin siihen käy erinomaisesti Joensuun vastikään uusittu Kauppatori puistoineen ja kaupungintaloineen. Tämä miljöö on näytellyt merkittävää roolia hänen poliittisella urallaan lukuisissa Joensuun kaupungin ja Pohjois-Karjalan maakuntaliiton luottamustoimissa, ja täällä Eskelinen myös tunnetaan. Ihmiset tulevat juttelemaan, suojatiellä auton ikkunasta heilautetaan kättä ja huikataan kannustus perään: hyvä Seppo!

Viimeisen vuoden aikana Eskelisen Joensuu-päivät ovat tosin rajoittuneet usein maanantaiksi, jolloin hänen johtamansa kaupunginhallitus ja maakuntavaltuusto yleensä kokoontuvat. Muut arkipäivät menevät eduskunnassa, jonne Eskelinen tuli valituksi komealla yli 6000 äänen mandaatilla runsaat vuoden päivät sitten.

Luottoa Eskelinen on saanut eduskuntaryhmässään kiitettävästi, onhan hän ehtinyt toimia jo muun muassa liikenne- ja viestintä-, maa- ja metsätalous- sekä hallintovaliokunnassakin, samoin VR:n hallintoneuvostossa ja poliisiasiain neuvottelukunnan puheenjohtajana.

Uusi tilanne on toki ollut haastava, sillä tunnollisena luonteena Eskelinen haluaisi hoitaa myös maakunnalliset luottamustoimensa viimeisen päälle.

– Lähden kyllä ehdolle kuntavaaleihin, mutta joudun varmasti niiden jälkeen miettimään, missä roolissa tulen kunta- ja maakuntapolitiikassa olemaan, Eskelinen myöntää.

Palloilusta politiikkaan

Runsaan viikon kuluttua 4.7. Eskelisellä tulee mittariin 60 vuotta. Niihin vuosiin mahtuvat lapsuus ja nuoruus Kontiolahden Varparannalla, Paiholan kylällä ja Lehmossa, opinnot Outokummussa sekä työt eri tehtävissä sähköverkkourakoinnissa, asentajana, työnjohtajana sekä asennus- ja tiimipäällikkönä.

Vaikka Eskelinen kiinnostui jo nuorena yhteiskunnallisista asioista, politiikan pariin hänet toi sattuma, jonka moni jo tuntee: hän pelasi jalkapalloa Jipon edeltäjä RPT:ssä ja oli seuransa kojulla myymässä makkaraa, kun demaripiirin toiminnanjohtaja Reijo Jeskanen ymmärsi kysyä häntä ehdolle kuntavaaleihin. Eskelinen lähti ja meni sitoutumattomana läpi.

Tämä tapahtui siis vuonna 1993. Vuosituhannen vaihteessa Eskelinen nousi jo Joensuun kaupunginvaltuuston johtoon ja on johtanut sittemmin muun muassa Pohjois-Karjalan maakuntavaltuustoa ja Joensuun kaupunginhallitusta sekä toiminut kaksi vuosikymmentä Itä-Suomen yhteistoimintaelimissä ja johtanut Pohjois-Karjalan demaripiiriä.

Viimeisen vuosikymmenen hän toimi Savo-Karjalan demaripiirin toiminnanjohtajana ennen nousuaan eduskuntaan. Arkadianmäen ovia käytiin jo kokeilemassa vuoden 2007 vaaleissa, mutta sen jälkeen Eskelinen ei asettunut ehdolle ennen 2019 vaaleja.

– Kävin kyllä Jaakobin painia, mutta valitsin toiminnanjohtajan työn. Sitten 2018 alkoi kuitenkin tulla tukea niin maakunnasta kuin Helsingistäkin, joten päätin lähteä ehdolle. Jälkikäteen ajatellen päätös oli oikea: olin erittäin motivoitunut ja minulla oli jo valmiiksi vahva osaaminen maakunnallisista luottamustoimista, Eskelinen kuvaa.

Itäisen Suomen ääni

Eskelisen ensimmäinen vuosi eduskunnassa on ollut monessa suhteessa poikkeuksellinen. On nähty muun muassa pääministerin ja valtiovarainministerin erot sekä koronakriisi, jonka hoito on edelleen käynnissä. Maakunnan asioistakin on riittänyt vääntöä milloin maakunnan liikennehankkeissa, milloin taas Joensuun lentokentän tai Siun soten rahoituksen kohtalosta.

Elokuussa puolestaan koolla on demareiden puoluekokous, jossa linjataan puolueen toimintaa seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi. Joissakin spekulaatioissa Eskeliselle on jo soviteltu puolueen varapuheenjohtajan viittaa, mutta hän itse toppuuttelee ja sanoo, että olisi tyytyväinen puoluehallituksen paikkaan, johon piiri häntä esittää.

– Mutta pidän kyllä tärkeänä, että puheenjohtajistoon nousisi myös Itä- ja Pohjois-Suomen ehdokas, Eskelinen sanoo.

Eskelinen uskoo, että Itä-Suomi menestyy kyllä jatkossakin, vaikka Etelän voima onkin kova, kunhan yhteistyötä tehdään yli maakuntarajojen.

– Itse olen uskonut aina joukkuepelaamiseen, vain siten voi menestyä, Eskelinen linjaa.

Tärkeä joukkue Eskelisen taustalla on ollut luonnollisesti myös vaimo Tuula ja neljä lasta.

– Ilman perheen tukea ei tätä hommaa jaksa, iso kiitos kuuluu Tuulalle, Eskelinen sanoo.

Myös tänään helteisellä Joensuun iltatorilla Eskelisen aikataulu on hektinen, sillä hän on lupautunut vielä torilavalle ”immeisten tentattavaksi”. Sen jälkeen tie käy jälleen aamulla Helsinkiin, omalla autolla, milläs muulla, kun tuo lentokenttä on edelleen kiinni.

JOENSUU / Arto Miettinen

Kansanedustaja Seppo Eskelinen viettää 60-vuotispäiviään 4.7. perhepiirissään. Mahdolliset onnittelut voi ohjata KSR:n Seppo Eskelisen rahastoon tilille FI85 1521 3000 0060 09, tiedonantoon: Seppo Eskelinen. Rahastosta tuetaan vähävaraisten perheiden lasten urheiluharrastuksia.