”Järjestelyvaltaa takaisin kuntatasolle”

Palomies-ensihoitaja Jari Ruokolainen, 49, valittiin Pohjois-Karjalan aluevaltuustoon Nurmeksen suurimpana ääniharavana. SDP:n ehdokkaana hän keräsi yhteensä 650 kannattajan äänet.

Aluevaltuustot aloittavat työnsä maaliskuussa. Valtuutetut päättävät budjetista ja siitä, kuinka sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään koko Pohjois-Karjalan hyvinvointialueella ensi vuodesta alkaen.

Ruokolainen tiedostaa olevansa koko maakunnan asialla, mutta hän katsoo, että häntä äänestäneet antoivat hänelle toisen tärkeän mandaatin.

– Minun tehtäväni on olla myös maakunnan äärialueiden asialla, niin etelän kuin pohjoisenkin.

Moni äärialueen asukas ja työntekijä on kokenut, että Siun soten aikana heitä on sorsittu pakottamalla samaan toimintamuottiin ja keskittämällä toimintoja Joensuuhun. Käytännössä se on tarkoittanut esimerkiksi lisääntyneitä taksimatkoja keskussairaalaan ja potilaiden kuljetuksia, kyseenalaisiakin, vuodeosastopaikoille ympäri maakuntaa.

Päätäntävaltaa takaisin

Jari Ruokolainen haluaa ottaa askeleen taaksepäin – ei kehityksessä vaan toimintojen keskittämisessä. Hän haluaa vahvistaa kunnallisten sotekeskusten roolia eli enemmän alueellista itsenäisyyttä. Hän muistuttaa, että Siun soten aikana vanhoja hyviä käytäntöjä on romutettu. Kokeneita työtekijöitä, jotka ovat oman alansa asiantuntijoita, ei ole kehityksessä kuultu.

Myös Ruokolainen itse on saanut kokea raskaana nurinkurisen kehityksen omassa työssään Nurmeksen paloasemalla.

– Kun vuodeosastoja on lakkautettu ja eikä ole ollut lääkärin yöpäivystystä, ajamme valtavasti asiakkaita Joensuuhun ja joudumme tarjoamaan ihmisille ei oota.

Tähän kipuiluun uudella aluevaltuutetulla olisi tepsivä resepti: yön yli -malli.

– Ensihoidolle varattaisiin paikkoja vuodeosastolla niille ihmisille, jotka eivät akuutisti tarvitse lääkäripalveluja, mutta jotka eivät tule kotonaan yöllä toimeen. Miten se ei meillä onnistu, kun Savossa se onnistuu? Ruokolainen kummastelee. Myös lääkärin yöpäivystyksen palauttaminen äärialueille pitäisi ottaa käsittelyyn pitkien välimatkojen vuoksi.

