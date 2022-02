Hyvin valmisteltu ja osin jo harjoiteltukin

Hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen poliittinen seurantaryhmä päättää pian työnsä ja siirtää vastuun uusille aluevaltuustoille. Ryhmän demariedustajana toimiva Marja Kauppinen näkee, että Pohjois-Karjalalle on huomattavaa etua siitä, että täällä toimintaa on harjoiteltu sote-kuntayhtymässä jo vuosia.

Suomalaiset äänestävät sunnuntaina historiallisen suurista asioista, nimittäin sote-palveluiden päättäjistä hyvinvointialueittensa valtuustoihin. Esimerkiksi Pohjois-Karjalassa valtuutetut vastaavat käytännössä yli 700 miljoonan euron verorahojen jaosta sekä yli 7000 työntekijän organisaatiosta, joka hyvinvointialueelle sote-palveluita järjestää ja suurelta osin myös tuottaa.

Vaalien kiistattomasta tärkeydestä huolimatta niistä on ennakoitu äänestysaktiivisuudeltaan laimeita. Yhdeksi keskeiseksi syyksi tähän passiivisuuteen on nähty haastavan ajankohdan ja pandemiatilanteen ohella se, etteivät ihmiset ymmärrä, mistä asioista vaaleissa tai hyvinvointialueilla päätetään. Tämän tunnistaa myös Kontiolahden demareiden Marja Kauppinen, joka on toiminut varapuheenjohtajana ja SDP:n edustajana Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen poliittisessa seurantaryhmässä.

Valmistelutoimielimessä työtä on tehty viime heinäkuusta alkaen, heti sote-uudistuksen varmistuttua eduskunnassa. Elin koostuu Siun soten viranhaltijoista toimitusjohtaja Ilkka Pirskasen johdolla. Poliittinen seurantaryhmä on puolestaan omalta osaltaan seurannut valmistelua sekä tuonut esiin Siun soten valtuustossa edustettuina olevien poliittisten ryhmien näkemykset valmisteluun. Työ jatkuu 28.2.2022 saakka, jonka jälkeen vastuu siirtyy aluevaaleissa valituille hyvinvointialueiden valtuutetuille.

Kauppinen, joka on toiminut Siun soten ja sen edeltäjän PKSSK:n luottamustoimissa aina vuodesta 1993 alkaen, katsoo seurantaryhmän olleen hyvä näkökalapaikka uuden hyvinvointialueen valmisteluun. Tehtävänä on ollut muun muassa valmistella hyvinvointialueen hallinnon järjestämistä aluevaltuuston päätettäväksi. Ryhmä kokoontui viimeksi seminaarin merkeissä viime torstaina ja jatkaa työtään jälleen vaalien tauottua 26. tammikuuta. Tuolloin tiedossa ovat jo ainakin hyvinvointialueiden uudet valtuutetut.

Vääntöä lautakuntien määrästä

Kauppisen mukaan valmistelutyön suurin poliittinen vääntö on käyty siitä, millainen määrä ja minkä nimisiä lautakuntia hyvinvointialueelle perustetaan. Siitä puolueryhmien kesken on jo yksimielisyys, että näitä lautakuntia johtavat tulevat aluevaltuutetut ja niiden jäseniksi voidaan valita myös ihmisiä, jotka eivät valtuustoon pääse tai eivät ole vaaleissa edes ehdolla.

– Lakisääteisen tarkastuslautakunnan ohella lautakuntia tullee olemaan kaksi, arvioi Kauppinen, joka myöntää kuitenkin asian olevan vielä kesken.

Lisäksi hyvinvointialueelle tullee jaostot henkilöstölle sekä turvallisuudelle ja varautumiselle, samoin myös neuvostot nuorisolle, vanhuksille ja vammaisille, mahdollisesti myös lapsi- ja perheasioille. Viime kädessä näistä asioista toki päättää uusi aluevaltuusto, mutta Kauppinen ei usko valmistelutyön valuvan hukkaan.

– Uskon, että valtuustoon tulee valituksi ihmisiä, jotka ovat olleet mukana jo Siun soten tai PKSSK:n hallinnossa, joten en usko että työ menisi uusiksi, Kauppinen linjaa.

Kauppinen pitää lautakuntien, jaostojen sekä neuvostojen roolia tärkeänä paitsi kansalaisdemokratian kannalta myös työtaakan jakamiseksi.

– Tällä yritetään keventää kuormaa, sillä Siun soten hallituksessa istuvana tiedän, millainen määrä käsiteltäviä asioita ja satojen sivujen liitteitä luottamushenkilöt joutuvat käymään läpi. Sellainen on monelle työssäkäyvälle haaste, Kauppinen toteaa.

JOENSUU / Arto Miettinen

