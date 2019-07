Huumorin kukka kukkii elämyspuutarhassa

Amerikan serkku on tullut käymään Leena Turusen ja Alpo Lehikoisen tilalla Lieksan Korisevassa. Vieras istuskelee lehmihaan äärellä korkkaamaton konjakkipullo vierellään. Hän vartoo lomittajaa iltalypsyltä paukulle.

– Serkku on hulivilimies, Alpo naurahtaa.

Konjakki on ehtaa ainetta, mutta Amerikan serkku, lomittaja ja rasvatonta maitoa lypsävä Mielikki-lehmä ovat kaikki mielikuvituksen tuotetta. Tai ne ovat oikeastaan edesmenneen lehmolaisen betonitaiteilijan Keijo Ikosen luomuksia.

Henkilö- ja eläinhahmot ovat löytäneet sijansa lieksalaisesta puutarhasta, jossa oikeasti huumorin kukka kukkii hersyvästi ja vieläpä ympäri vuoden.

Ikuiset kyydit odottajat

Alpo ja Leena ovat rakentaneet pihapiiriään pilke silmäkulmassa. Tien varressa on linja-autopysäkki, jolla pariskunta odottaa kyytiä adoptiolapsensa kanssa, vaikka Yläviekintien reittiliikenteen lakkautuksesta on kulunut jo tovi. Talvella ikuiset kyydin odottajat saavat palttoot päälleen ja hiihtoloma-aikaan rinnalle ilmestyvät sukset.

”Vaarojen lavalla” on puolestaan tiivis tunnelma, kun kahdeksan toinen toistaan simpsakampaa daamia on ahtautunut lavalle kahden miehen seuraan. Naisten haku koittaa kello 22. Yleisöryntäys on luvassa elokuussa, jolloin Marita Taavitsainen esiintyy lavalla, ”ilmoituksen” mukaan lauantaina 24. elokuuta kello 20–01. Tämäkin on tehty leikisti.

Kestävästi kierrättäen

Levämäen hehtaarin tila on hauskojen figuurien lisäksi kukkaloistoa, kauniisti rakennuttaja ja hoidettuja pihaelementtejä ja luonnon omaa kauneutta.

– Eräs kävijä sanoi, ettei tämä ole puutarha vaan elämyspuisto, Leena kertoo mieluisasta palautteesta.

Leenan taiteellisen silmän ansiota on se, kuinka luonnonkivistä saa sikiämään sata leppäkerttua ja parikymmentä kissaa. Alpon taitava nikkarointi on tuonut pihapiiriin häivähdyksen nostalgian kaipuusta. Siitä on esimerkkinä puhelinkoppi ja uudelleen pystytetty puhelinpylväslinja, jonka langoille pääskyt istahtavat levähtämään.

Alpon ja Leenan piharakentamisessa on kaksi kestävän kehityksen periaatetta: kierrätys ja kestävyys. Mallinukkien vaatteet ja tykötarpeet on noukittu kirpputoreilta, maatumattomien leppäkerttujen kiviaihiot ovat pihapiiristä.

