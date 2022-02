Hannu Tsupari – juristi ja humanisti

Kun maamme edellinen hallitus aikoinaan suunnitteli soteuudistusta, Varkauden kaupunginjohtaja Hannu Tsupari oli mukana valmistelemassa sen hetken uudistusta. Hän havainnoi, että soteuudistuksen myötä voisi olla paikka pystyä vaikuttamaan yhteisiin asioihin, kun lähdetään rakentamaan uutta organisaatiota.

Jo hyvissä ajoin viime kesänä hän jäi lomille ja siirtyi virallisesti eläkkeelle viime vuoden lopulla. Työuraa eri puolilla Suomea hänelle kertyi noin 42 vuotta, joista viimeiset 15 vuotta Varkauden kaupunginjohtajana.

– Olen sen tyyppinen, että jotain pitää tehdä. Eikä vaikuttamisenhalu ole kadonnut mihinkään. Aluevaaleissa saamani äänimäärä oli valtava yllätys, kävin kunnon kampanjan, myös sosiaalisessa mediassa. Minulla oli hyvä vaalipäällikkö Tiitus Hopia, jota ilman en olisi niin paljon ääniä saanut, sanoo Tsupari, jonka mielestä aluevaaleissa paljolti äänestettiin henkilöitä, puolueista riippumatta.

Äänistä puhuttaessa, hän keräsi 2405 ääntä, toiseksi eniten Pohjois-Savossa ja valtakunnallisesti äänimäärä riitti sijoitukselle 24. Paikkakuntakohtaisesti aluevaaleissa Varkaus nousi Suomen demarivoittoisimmaksi. Hyvinvointialueiden organisaatiorakenteen muodostuminen on jo laitettu liikkeelle ja aluevaltuutettujen toiminta käynnistyy varsinaisesti maaliskuun alussa.

– Tämä on yhteistyötä ja alkuvuodet näyttävät, miten hyvinvointialueet pärjäävät. Pohjois-Savossa tilanne on aika vaikea – väestö on vanhaa ja sairasta. Mutta luotan siihen mitä perustuslaissa sanotaan – että jokaisella suomalaisella on oikeus riittäviin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Kaikki ihmiset käyttävät elämänsä jossakin vaiheessa sosiaali- ja terveyspalveluja. Lähipalvelut pitää olla jokaisessa kunnassa, mutta niiden pitää olla kustannustehokkaita, tähdentää Tsupari, jonka mukaan on keskityttävä eniten palveluja tarvitseviin.

VARKAUS / Vesa Moilanen

