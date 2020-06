Elma-koti 30 vuotta – arki on juhlaa

Koti on paikka, jossa jokainen osallistuu kodin töihin, kykyjensä ja voimiensa mukaan. Sitä periaatetta noudatetaan myös kehitysvammaisten kodissa.

Tuupovaaralaisen Elma-kodin asukas Jere kyselee iltapäiväkahvin aikaan vuorossa olevilta hoitajilta, mitä nämä aikovat illalla tehdä. Iltavuoroon juuri tullut arvelee, että voi olla tekemiset aika vähissä, kun myöhään kotiin pääsee.

– Kannattaa tehdä lista mitä aikoo tehdä, niin tulee tehtyä, neuvoo Jere.

Sitä on kotoinen arki, toinen toisiltaan oppimista. Kaikki osallistuvat kaikkeen, vaikka kuulemma esimerkiksi puutarhanhoito ei ihan joka päivä huvittaisi. Lampaiden ruokintavuoron osuminen omalle kohdalle on kuitenkin aina iloinen asia, siihen kun kuuluu myös lampaiden rapsuttelua.

Eläimet ovat kiinteä osa Elma-kodin arkea. Lampaita on kolme: Armas, Jippu ja Emilia, kissoja kaksi: Mauku ja Onni. Tarkkaan ottaen Onni on pihan toisella puolella olevan Elmeri-kodin nimikkokissa, mutta reviiri on osaksi yhteinen.

Lisäksi usein on käymässä hoitajien koiria, kuten tänään pikkuinen Topi. Topi on yrittäjä Outi Perälän lemmikki, jota on ilmiselvästi kodissa kaivattu. Outi kun on ollut vuoden vauvavapailla, eikä ole hoitovuoroja tehnyt.

– Mutta nyt sunnuntaina tulen aamuvuoroon, työssäoppijaksi pitkästä aikaa, lupaa Outi.

Lupaus ilahduttaa erityisesti Jereä, joka myös räppäri Konttoristi G:nä tunnetaan. Musiikilliset harjoitukset jatkuvat.

TUUPOVAARA / Riitta Mikkonen

