Elämän merkityksellisyys on onnea suurempaa

Suomen kansaa on väitetty maailman onnellisimmaksi. Tutkija Arto O. Salosen mukaan onnen sijaan tulisi tavoitella elämän merkityksellisyyttä.

Ihmiskunta on etsinyt onnea koko olemassaolonsa ajan. Neuvoja onnen saavuttamiseen on vaikea antaa, koska onni on yksilöllistä ja useimmiten hetkellistä. Toinen tuntee itsensä onnelliseksi menestyessään, toinen vaikkapa takkatulen ääressä.

Itä-Suomen yliopiston apulaisprofessori Arto O. Salonen toivoo, että ihmiset löytäisivät onnellisuuden sijaan merkityksellisyyttä elämäänsä.

– Kokemus elämän merkityksellisyydestä rakentuu vähän toisin kuin onnellisuus. Suomalaisilla ei ole elämässään parasta mahdollista merkityksellisyyden tunnetta, hän toteaa.

Merkityksellisyyden puutteesta kertovat esimerkiksi masentuneiden sekä yksinäiseksi itsensä kokevien suuri määrä.

– Kuuma peruna on, mistä saisimme entistä parempia syitä herätä uuteen päivään. Mikä saisi elämän kipinöimään voimallisemmin kuin aikaisemmin?

UP / Mika Peltonen

