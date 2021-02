Elämä rautatieasemalla

Joensuulainen osti Uimaharjun entisen asemarakennuksen. Hän ei voi maalata taloa eri värillä tai rakentaa saunaa ilman valtion lupaa. Mutta hän kutsuu taloaan ”luonneystävälliseksi”, josta hän pitää kovasti.

Uimaharjun aseman laituri nro 1. Asemarakennuksessa mies siivoaa kuistia. Hän ei ole asemapäällikkö eikä rautatien työntekijä, kuten aluksi saattaa tuntua. Tässä on Paul Fryer, 51, talon omistaja tai paremminkin Uimaharjun entinen asema.

Asemarakennus vuonna Uimaharjun avataan 10. syyskuuta 1910 ja sen on suunnitellut Thure Hellström. Se rakennettiin Kontiolahden rautatieaseman piirustusten mukaan, mutta peilikuvana ja hieman pienempänä. Asema-alue ja sitä ympäröivä puisto ovat Museoviraston valtakunnallisesti rautatieasema-alueiden luettelossa, ja asema on ollut yksi Suomen valtakunnallisesti merkittäviä kulttuuriympäristöjä vuodesta 2009.

Vuodesta 2005 lähtien asema lakkasi myymästä lippuja, asemarakennus oli suljettu matkustajilta. Vuonna 2015 talon osti veturinkuljettaja, joka muutti perheensä kanssa työskentelemään Uimaharjuun Helsingistä. Viidessä vuodessa he on tehnyt osittaisia korjauksia: poistanut harmaat paneelit seinistä ja linoleumin lattialta, asentanut nykyaikaisia laitteita, päivittänyt vesihuoltoa ja sähköä. Joka vuosi he suunnittelivat remontoivansa yhden huoneen kerrallaan, mutta ei ehtinyt: vuonna 2020 talo piti laittaa myyntiin. Tämä on mainoksen näki Paul.

– Kesällä 2020, olin vierailulla ystäväni Liperissä, hän asuu puutalossa. Se on 1930-luvulla rakennettu talo, entisen Isänmaallisen kansanliikkeen rakennus. Olin vaikuttunut. Puoli tuntia kotiin päästyäni menin nettiin ja löysin tämän talon. Ja ajattelin: ja tämä on mielenkiintoista, muistelee Paul.

Kolme päivää myöhemmin Paul tuli katsomaan taloa ensimmäisen ja ainoan kerran. Hän rakastui heti häneen ”luonteensa vuoksi”, hän sanoo. Luonne talon, omistajan mukaan, tuntuu kaiken: alkaen merkki ”Pyöräily laiturilla on kielletty” suulla ja säilynyt penkit odotushuoneessa vanhoja mainosjulisteita ullakolla.

– Katsoin muita puutaloja Joensuun lähellä, ne olivat myös suuria, tilaa oli paljon. Ja he olivat jopa halvempia kuin tämä yksi, mutta heillä ei ollut sitä ”luonnetta”, Paul sanoo.

Paulin talo on vain viiden metrin päässä junaradoista. Joka päivä sen ikkunoista kulkee kymmeniä junia, mukaan lukien paljon puuta Venäjältä paikalliseen sellutehtaaseen: useita kertoja päivässä asemalla pysähtyy matkustajajuna. Paul työskentelee Itä-Suomen Yliopistossa Joensuussa, joten juna-aikataulu, että hän ottaa ja työ on lähes täydellinen: aamulla, hän lähtee kaupunkiin klo 8, ja palaa kotiin 18-tunnin juna.

– Juniin tottuu nopeasti. Joo, joskus se on meluisa, ja joskus talo tärisee, mutta ei mitään erikoista. En tykkää ajaa, eli se juna, joka pysähtyy ulko-ovellesi, on erittäin mukava bonus, sanoo Paul.

Valtion suojeluksessa

Yhdessä päärakennus, Paul omistaa muita rakennuksia asemalla perustelut: useita apuohjelma, vajat, rakennus, joka aiemmin sijoitettu rautateiden työntekijät, ja vesitorni on rakennettu vuonna 1908 – ainoa säilynyt puinen torni Suomessa aseman perusteella.

Koko arkkitehtoninen kokonaisuus on Suomen kansallismuseon suojeluksessa. Sen vuoksi kaikista muutoksista on sovittava valtion kanssa. Esimerkiksi rakennusten värin muuttaminen on ehdottomasti kielletty.

– On kohtia, joista on neuvoteltava. Mitään ei voi rakentaa tai muuttaa ulkopuolelta ilman erityistä lupaa. Esimerkiksi väriä ei voi muuttaa. Kyse on kuitenkin vain ulkoisista muutoksista. Samalla on mahdollista hakea rahoitusta myös johonkin työhön, Paul sanoo.

Tällaiset tapaukset, joissa entisten rautatieasemien rakennukset siirtyvät yksityisomistukseen, eivät ole Suomessa ainutkertaisia. Jossain entisten rautatieasemien rakennuksissa avataan museoita, jossain – kauppoja. Joskus uudet omistajat modernisoivat sisustuksen täysin, joku jättää historiallisen osan. Kaikissa tapauksissa, Paul uskoo, myy rakennus tarkoittaa, pidentää elämää: sen jälkeen, kun kaikki, jos rakennus ei enää tarvita matkustajat ja rautateiden työntekijät, se ei tarkoita, että se on ei tarvitaan joku muu.

– Jos nämä rakennukset eivät ole rautatien ja valtion käytössä, ne yksinkertaisesti tuhotaan. Ja sitten ei ole enää mahdollista elää niissä. Siksi minusta on fiksua, että valtio suojelee kansallista perintöä. Joo, elämä rautatieasemalla kuulostaa oudolta, monet ystäväni ympäri maailmaa eivät vieläkään voi uskoa sitä. Mutta toisaalta se on loogista, ja tämä on hyvin suomalainen pragmaattinen lähestymistapa: jos emme tarvitse sitä, niin ehkä joku muu tarvitsee sitä?, Paul ajattelee.

Elämä Uimaharjussa

Muutaman kuukauden Uimaharjussa asuessaan Paul rakastui paitsi kotiinsa, myös itse kylään. Varsinkin paikallinen leipomo, hän naurahtaa. Paul on suuria suunnitelmia kehittää hänen omaisuutensa: keväällä hän haluaa varustaa yksi rakennuksia, kuten vierasmaja ystäviä, ja kesällä hoidan puutarhaa. Siellä kasvaa jo vadelmia, karviaisia, tyrniä, ja muitakin kasveja saattaa esiintyä.

Samaan aikaan omistajan suurin huoli on nyt lumi, joka tänä talvena pitää puhdistaa joka päivä, sekä polttopuiden valmistelu kolmelle lämmityksen uunille. Mutta Paul näkee nämä ongelmat kodinomistajille tyypillisinä. Sekä esimerkiksi pysyviä korjauksia.

– Kuten mikä tahansa talo, se vaatii työtä ja korjauksia, joita ei odota. Mutta näin käy kaikille taloille. Ehkä niitä on enemmänkin, koska talo on vanhempi, Paul miettii.

Paul muutti Kanadasta Suomeen lähes 23 vuotta sitten. Ja hän uskoo, että tällä hetkellä hänen elämänsä, suomalaisessa kylässä, tämä on uusi kosketuksiin maan historiassa, uusi taso hänen “Suomentamisen” (”Finnization” – enlg.).

– Olen suomalainen, minulla on Suomen kansalaisuus. Kävin läpi tämän ”suomentamisen” polun Helsingissä asumisesta Joensuuhun 20 vuotta sitten, Ja nyt otan uuden askeleen – elämään takamailla, Uimaharjussa, historiallisessa rakennuksessa. Tämä on lähentymistä suhteeseeni Suomeen, Paul sanoo.

UIMAHARJU, Anna Jarovaja

Kirjoittaja suorittaa maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen kieliharjoittelua Viikko Pohjois-Karjalassa.