Elämä palasi Rantakortteliin

Joensuun Rantakorttelin suojellut puutalot nukkuivat monta vuotta utuista unta. Nyt talojen kengittäminen on kuitenkin täydessä vauhdissa ja tiloihin suunnitteilla muun muassa kahvilatoimintaa.

Rantakorttelin suojellut puutalot Joensuun Torikadulla ovat eläneet vuosikausia hiljaiselämää.

Osa muistaa talot niissä vielä vuosituhannen vaihteessa toimineesta osto- ja myyntiliikkeestä, vanhempi polvi kenties Laakkosen autoliikkeestä. Yhtä kaikki, viimeisen vuosikymmenen puutalot seisoivat tyhjillään odottamassa ratkaisua tulevaisuudestaan, joka oli utuisa.

Kolmisen vuotta sitten tilanne muuttui. Rakennukset omistanut Joensuun kaupunki pääsi sopimukseen kaupoista, joilla Torikatu 10:n ja 12:n puutalot, niiden kunnostaminen ja ylläpito siirtyivät yksityisen Kortteli 48 Oy:n omistukseen. Samassa kaupassa vaihtoi omistajaa myös noin 6000 neliön tontti, jossa oli rakennusoikeus kahdelle viisikerroksiselle kerrostalolle korttelin sisäosiin.

Tänään – syksyllä 2018 – nämä uudiskohteet ovat jo valmistuneet ja saaneet asukkaansa. Rantakorttelin monivuotinen rakennusprojekti on siirtynyt nyt suojeltujen puutalojen korjausvaiheeseen.

Puutalojen korjaamisesta vastaavan urakoitsijan Joen Talon toimitusjohtaja Miika Sunikka kertoo purku- ja korjaustöiden olleen käynnissä jo runsaan kuukauden. Siinä ajassa Torikatu 12:n päärakennus on jo saanut alakertaansa pari uutta hirsikertaa ja kantavat rakenteetkin alkavat olla uutta lattiaa varten valmiina.

– Huonoa sisäilmaa aiheuttanut vanha orgaaninen maa-aines on jo vaihdettu pois ja myös talon hirsikehikosta on vaihdettu kauttaaltaan kaksi alinta kerrosta. Uudesta lattiasta tulee rakenteellisesti samanlainen kuin on alkuperäinenkin ollut eli tuulettuva rossipohja, kuvailee toimitusjohtaja Sunikka.

Samaan aikaan purkutyöt ovat käynnistyneet myös viereisessä Torikatu 10:ssä.

– Torikatu 12:n parissa urakkaa riittää arviolta helmikuulle saakka, minkä jälkeen työtä jatketaan Torikatu 10:n parissa varmasti ainakin ensi syksyyn, Sunikka viitoittaa puutalojen korjausurakan etenemistä.

Historian havinaa

Matkustajasataman ja Torikadun väliin sijoittuvalla Rantakorttelilla on Joensuun kaupungissa pitkä historia. Pekka Piiparisen vuonna 2014 laatiman rakennushistoriallisen selvityksen mukaan korttelin vanhimmat puurakennukset ovat 1840-luvulla rakennettuja ja siten Joensuun vanhinta säilynyttä kaupunkimaisemaa.

Sittemmin tämän puukorttelin arvo on vain korostunut, kun Joensuun ruutukaavaa on saneerattu modernin kaupunkisuunnittelun mukaisesti surutta uudella rakennuskannalla. Rantakorttelin puutalojen säilymisen kannalta luultavasti ratkaiseva päätös tapahtui vuonna 1977, kun kaupunginhallitus päätti ostaa puutalot toimitiloikseen.

Sittemmin kohteita suojeltiin myös kaavoituksen avulla, joista viimeisin oli Joensuun keskustan osayleiskaavan laatiminen 2010–12 sekä nykyisen voimassa olevan asemakaavan hyväksyntä 2015, jolloin sitovan suojelun saivat paitsi Torikadun myös Suvantokadun ja Rantakadun puoleiset rakennukset.

Samalla ajankohtaiseksi alkoi tulla myös tarve löytää rakennuksille ulkopuolinen omistaja, joka ottaisi vastuulleen rakennusten suojelun toteuttamisen ja siihen liittyvät velvoitteet.

– Kaupungilla itsellään ei ollut noille rakennuksille käyttöä, eikä kaupunki voinut kuntalain perusteella lähtökohtaisesti toimia kilpailluilla markkinoillakaan liike- ja toimistotilan vuokraisäntänä, taustoittaa Joensuun kaavoituspäällikkö Juha-Pekka Vartiainen.

Uusi tulevaisuus

Kuten nyttemmin hyvin jo tiedetään, Rantakorttelin ostajaksi löytyi lopulta yksi varteenotettava ja aloitteellinen ehdokas, Kortteli 48 Oy, jonka yksi perustajaosakas Miika Sunikka itse on.

Sunikka kuvaa yhtiökumppaneidensa Martti Aittapellon ja Samuli Sallisen vaikuttaneen vahvasti siihen, että ajatus Rantakorttelin ostamisesta ylipäätään toteutui.

– Ajatus lähti liikkeelle puutaloista ja alueen kehittämisestä, mutta samalla yhtälöön piti löytää jostakin myös taloudellinen kannattavuus, Sunikka kiteyttää.

Taloudellinen osa yhtälöön toteutui lopulta jo mainitun uudisrakentamisoikeuden myötä sekä siinä, että kauppahinnassa huomioitiin myös suojeltavien rakennusten laskennallisia purku- ja peruskorjauskustannuksia.

Sunikan mukaan kustannusarvio suojelutalojen korjaamisessa on miljoonan euron luokkaa per talo, mutta koska kyse on vanhan korjaamisesta, ei lopullista toteumaa tiedä kukaan.

– Ei tämä ilmaista ole, koska paljon joudutaan tekemään käsityönä ja yllätyksiäkin voi tulla vastaan, Sunikka kuvaa.

Kaikista haasteista huolimatta Sunikka pitää Rantakorttelin projektia jo nyt vaivan arvoisena.

– Oma kontribuutioni on, että kaupunki säilyisi elinvoimaisena ja tehdään siksi työtä myös yhteiseksi hyväksi, Sunikka sanoo ja lisää, että hänen mielestään puutalokantaa olisi voitu säilyttää Joensuussa aikanaan enemmänkin.

Kun Rantakorttelin korjaustyö on aikanaan valmis, viimeistelee liiketilojen kokonaisuuden puutalojen väliin nouseva uudisrakennus. Sen suunnitelmat ovat vielä monelta osin avoinna.

– Uskon, että jo lähikortteleissa on paljon potentiaalista asiakasvirtaa. Paljon tietenkin riippuu lopulta siitä, millaista tarjontaa ja yritystoimintaa näihin tulee, Sunikka päättää.

JOENSUU / Arto Miettinen

Katso lisää kuvia rakennuskohteen vaiheista oheisesta galleriasta: