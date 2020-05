Äijäherkkuja burgeribussista

Ilomantsilainen savustus- ja grillausbussi on valmiina lähtöön.

Ilomantsilaisen Hassinen Veljekset Oy:n tuotantotiloista on putkahtanut ulos uusi tuote. Monialayhtiön osto- ja tuotantovastaava Mika Hassinen on innostunut myös ruokapalveluista. Hän perusti kaverinsa Antti Ihanuksen kanssa syksyllä 2019 yrityksen Idän BBQ Oy, jonka toimialaluokitus on ruokakioskit. Kumppanukset hankkivat Joensuun seudulta käytetyn linja-auton, josta on nyt muokattu yleisötapahtumien höysteeksi sopiva Food truck. ”Burgeribussi” tulee erottumaan massasta kokonsa, oranssin värinsä ja kylkeen teipattujen veikeitten hahmojen myötä.

– Olemme Havelin metalliyrityksen puolella jo valmistaneet kaksi pienempää Food truckia pääkaupunkiseudulle, joten muutostyöt ovat tuttuja, uuden yrityksen toimitusjohtaja Mika Hassinen kertoo.

BBQ- eli barbequeruoka on lähtöisin Yhdysvalloista. Suomennettuna valmistusmenetelmä tarkoittaa pitkäkestoista epäsuoraa grillaamista savussa. Hassinen ja Ihanus ovat apujoukkoineen osallistuneet jo kahtena kesänä Ilomantsin Karhufestivaalien villiruokafestivaaleille. Vuosi sitten heidän Smoked-keittiönsä hirviburgerit olivat yleisön mielestä tapahtuman parasta syötävää. Burgerit, hampurilaiset ja hodarit sekä savustetut lihatuotteet kuuluvat bussinkin palvelusortimenttiin. Kalaa ei valikoimiin kuulu.

– Tarjolla on niin sanotusti äijäruokaa. Annokset ovat sellaisia, ettei asiakkaiden tarvitse nälkäisinä poistua, Hassinen lupaa.

Havelin pihapiirissä on toiminut myös Anna-Liisa Hassisen kotileipomo. Olisiko ruokapalveluinnostus kenties perintöä äidiltä?

– Olemme yhtiökumppanin kanssa aina tykänneet grillaamisesta. Ehkä se sitten jossain vaiheessa karkasi jotenkin lapasesta.

ILOMANTSI / Armas Härkönen

Lue juttu kokonaan lehdestä nro 16/2020.