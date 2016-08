Yhteisöllistä toimintaa Iljalassa

Lähimmäispalvelukeskus Iljala on toiminut Ilomantsissa jo 26 vuotta. Sen esikuvia olivat toimintaa käynnistettäessä Karjalassa 1400–1500-luvuilla toimineet pienluostarit, joissa autettiin heikkoja, köyhiä ja kodittomia. Lähimmäispalvelukeskuksen lähtökohtana on, että jokainen voi auttaa. Iljalan tausta on ortodoksinen, mutta se on avoinna kaikille uskontoon, rotuun, politiikkaan, ikään tai sukupuoleen katsomatta.

Toiminta alkoi entisessä kanttorilassa pyhän profeetta Elian kirkon äärellä. Lähes 10 hehtaarin tiluksilla esimerkiksi luomuviljely kukoisti ja ulkorakennuksen puusepänverstaassakin nikkaroitiin. Nyt toiminta on siirtynyt kirkonkylän Pappilanvaaralle, entiseen evankelisluterilaisen seurakunnan pikkupappilaan. Sen salista ja verannalta ovat hulppeat näkymät Ilomantsijärvelle ja sinisille vaaroille. Ja tilaakin on rakennuksessa lähes 400 neliömetriä.

– Samalla periaatteella toimitaan kuin alussakin. Iljala on ekumeeninen ja kaikille avoin, matalan kynnyksen kohtauspaikka, emäntä Ritva Korhonen toteaa.

Iljalassa järjestetään kursseja, näyttelyitä, erilaisia tilaisuuksia ja perhejuhlia. Siellä kudotaan ja ommellaan. Nukke- ja nalle -leiriäkin on pidetty jo 11 kesänä.

– Elokuussa alkavat kerhot muun muassa vanhuksille, omaishoitajille, Parkinsonin tautia sairastaville ja muistisairaille.

Teksti ja kuvat: Armas Härkönen

Lue lisää lehden nrosta 35/2016