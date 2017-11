Vuosi pääluottamusmiehenä

Karoliina Silvennoinen, 42, on toiminut Joensuun kaupungin pääluottamusmiehenä vuoden ajan. Esillä on ollut muun muassa päivähoitoalan muutokset ja koulunkäynninohjaajien työtunnit.

Karoliina Silvennoinen toimii Joensuun kaupungin pääluottamusmiehenä. JHL osasto 310:ssä on reilu 600 Joensuun kaupungilla työskentelevää jäsentä. Silvennoinen on ehdolla jatkamaan pääluottamusmiehen tehtäviä. Päätökset Joensuun kaupungin pääluottamusmieheksi ja varapuheenjohtajaksi seuraavan neljän vuoden ajalle tehdään JHL:n syyskokouksessa 23.11.

Ay-kärpänen puraisi

Vuonna 2014 ay-maailmaan perehtyminen alkoi alakohtaisena koulunkäyntiohjaajien luottamusmiehenä. Uudet tehtävät alkoivat kiinnostaa, ja innostusta lisäsi JHL:n koulutukset, joita Silvennoinen on suorittanut useita.

– Ay-kärpänen puraisi, Silvennoinen naurahtaa.

Kiinnostusta ruokki se, kun työssä oli mahdollista käyttää luottamusmiestehtäviin päivä viikossa. Kun Toni Sorsa siirtyi Polkkaan ja suunnitelmat pääluottamusmiesvalinnoista menivät uusiksi, oli Silvennoinen vapaaehtoinen tehtävään. Aluksi pääluottamusmiesaikaa oli kolme päivää viikossa, nyt tehtävä on päätoiminen.

Halukkaita luottamusmiestehtäviin on vaihtelevasti alasta riippuen. Muun muassa päivähoitopuolella ihmisiä on jäämässä pois luottamustehtävistä, ja uusia alakohtaisia luottamusmiehiä etsitään, mutta tilanne on hyvä esimerkiksi teknisellä puolella.

JOENSUU/ Suvi Palosaari

Lue lisää lehdestä nro 44/2017.