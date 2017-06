Vapaa-ajat traktorin kimpussa

Ilomantsilainen Team Tractor Pulling Ford 8000 kiertää ympäri maata traktorivetokisoissa.

Hyrriäinen on kauniin sininen Ford 8000 -traktori vuosimallia 1974, joka matkustelee kuljetusalustalla pitkiä matkoja. Kevään mittaan se on käynyt jo Alahärmässä ja Kauhajoella. Tulevia kohteita ovat Piikkiö, Haapajärvi, Lievestuore, Tyrnävä, Lappeenranta ja Kalajoki. Hyrriäisen kuljettajina toimivat ilomantsilaiset Tuomo Nissinen ja Keijo Hiltunen. Heidän lisäkseen huollosta vastaavat Atte Turunen, Heikki Sivonen, Seija Muranen ja Anu Solehmainen sekä lukuinen joukko muita avustajia.

Tiimin harrastus on Tractor pulling eli traktoriveto. Siinä on ideana vetää tarkoitukseen kehitettyä jarruvaunua 100 metrin pituisella radalla mahdollisimman pitkälle. Jokaista kisaa kohti on kaksi vetoa.

– Jarruvaunun vastus vastaa noin 25 tonnia, Keijo Hiltunen selittää.

Traktorivedon SM-kisakiertueella kisataan kuudessa pääsarjassa, jotka ovat koneiden painon perusteella jaettu alasarjoihin. Kymmenkunta vuotta asiaa harrastanut ilomantsilaistiimi kisaa vakiotraktorien Farm Sport sarjassa, jonka painoluokka on 6 000 kiloa.

– Jokaisessa kisassa kannattaa käydä, sillä loppupelissä yksi piste tai senttimetrikin on tärkeä. Niin sanottuja koukkupisteitä saa jo traktorin kytkemisestä jarruvaunuun, Tuomo Nissinen kertoo.

ILOMANTSI/Armas Härkönen

Lue lisää lehden nrosta 25/2017.