Unelmahöttöä ja kissavideoita

On tutkittu, että 15–55-vuotiaista suomalaisista 97 % käyttää sosiaalista mediaa. Youtube tapetinpoistovideoineen ja viihteellisine sisältöineen on suosituin käytetyistä kanavista. Miehet käyttävät enemmän Youtubea ja naiset Facebookia. Varsinkin nuorempien sukupolvien käytössä Whatsapp, Snapchat ja Instagram nostavat koko ajan suosiotaan.

Olin muutama viikko sitten koulutuksessa, jossa kouluttaja kertoi Facebookin säännöstä 70–30. Säännön 70–30 suhteen salaisuus on 70 % kissavideoita ja 30 % asiaa, näin saat enemmän näkyvyyttä ja sitoutuneita seuraajia. Jäin pohtimaan suhdelukua ja yleisesti elämää, eihän elämä ole 70-prosenttisesti kissavideoita ja unelmahöttöä!

Sosiaalinen media on suuria mahdollisuus, mutta.. Jos medianlukutaito on heikentynyt ja lähdekritiikkiä ei osata kaivata, syntyy media, jossa kaikki sinulle sopiva on totta. Sosiaalisessa mediassa syntyy helposti samanmielisten kupla, jossa totuus muovautuu kuplan mieleiseksi. Harvemmin Facebookissa avaudutaan epäonnistumisista, elämä on kiiltokuvamaista.

Anna-Kristiina Mikkonen

