Tupa täyteen paikallista

Kesäkuun puolessa välissä Nurmeksessa pidetään Pielisen Messut. Tapahtuma aloittaa Suomi 100-vuotta -teemaisen Pielisen Helmet -tapahtumaketjun Pielisen Karjalassa.

Kaksipäiväistä Pielisen Messut -tapahtumaa vietetään tänä vuonna Suomi 100-vuotta -juhlahengessä. Sen teemana on ”Työtä ja yritystoimintaa 100 vuotta Pielisen Karjalassa”. Tapahtuman perusviesti messupäällikkö Tarja Naumasen mukaan on, että alueella on asuttu sata vuotta ja elämä jatkuu alueella myös sadan vuoden päästäkin. Työ tänään tuo huomisen ja tulevaisuuden seuraaville sukupolville.

Paikkavarauksia tullut jo hyvin

Tapahtuman yleisötavoite on vähintään 10 000 kävijää.

– Viime kerralla Nurmeksessa pidetyillä messuilla 2014 kävijöitä yhden messupäivän aikana kävi noin 7 000 henkilöä, Pielisen Messu- ja yrittäjäyhdistys ry:n ja Nurmeksen Yrittäjät ry:n puheenjohtaja Ella Kärki sanoo.

Hän kertoo, että esittelijöiden ja kauppiaiden paikkavarauksia messuille on tullut jo mukavasti. PielisAreenan sisätilapaikoista noin puolet on jo varattu.

– Paikkoja sisällä on noin 80, ulos paikkoja on kaavoitettu 120, Tarja Naumanen lisää.

Tälläkin kertaa messualue on ryhmitelty selkeisiin eri kokonaisuuksiin.

– Heti PielisAreenan vieressä puistomaisella ulkoalueella on kansalaisten oma kauppapaikka, jonne kuka tahansa voi levittää vilttinsä ja tulla myymään mitä vain tavaraa edullisella paikkahinnalla, Kärki kertoo.

Messuilla on myös kahvila-alue, lastenmaailma ja maa- ja metsätalousalue omina osastoinaan. 1–18 -vuotiaille on oma kirppisalue, jonka myyntipaikkahinta määräytyy myyjän iän mukaan.

– Haluamme kannustaa lapsiakin yritteliäisyyteen, Kärki toteaa.

Teksti ja kuvat: Suvi Palosaari

Lue lisää lehdestä nro 20/2017.