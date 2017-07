Toton kilpailuun muutos – bänditapaaminen ja keikkaliput muuttuvat hieman

Toto-yhtye on tehnyt pienen muutoksen kilpailuunsa, jossa arvotaan pääsy tapaamaan yhtyettä. Aiemmin saimme tiedon kolmesta tapaamisen voittajasta, mutta järjestelyt ovat hieman muuttuneet.

Voittajia on yhä kolme – mutta valitettavasti vain kahdella henkilöllä on mahdollisuus tavata yhtye, eli pääpalkinnon voittajalla ja hänen kaverillaan. Loput kaksi voittajaa saavat kyllä vapaaliput konserttiin, mutta tapaaminen on siis vain yhdelle voittajalle kaverinsa kanssa.

Tosin tuo tapaaminen onkin sitten huippuluokkaa, eli pääsy takahuoneeseen VIP-kohteluin. Arvomme siis tapaamisen ja vapaalipun yhdelle henkilölle ja hänen valitsemalleen kaverille, ja lisäksi kaksi vapaalippua konserttiin. Arvonta päättyy tiistaina 25.7. klo 24.00 mennessä ja voittajat julkaistaan to 27.7. lehdessä.