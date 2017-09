Sotkan munasta kuoriutui kokonaan uudistunut Bomba

Siitä on aikaa vain vajaat parisen vuotta, kun perinteikkään Bomban kylpylähotellin tulevaisuus oli Nurmeksessa enemmän kuin utuisten pilvien peitossa. Paikan vielä tuolloin omistanut Jukolan osuuskauppa suunnitteli pistävänsä lapun luukulle kannattavuusongelmien vuoksi.

Toisin kuitenkin onneksi kävi. Muutaman välivaiheen kautta – joita uskaltaa luvallakin sanoa värikkäiksi – Bomba siirtyi lopulta Pohjois-Karjalan Osuuskaupan omistukseen helmikuussa 2016, ja vielä saman vuoden aikana alkoi kylpylähotellissa mittava uudistusremontti. Tavoitteena oli, että Pielisen Karjalassa nähdään valtakunnallisesti vetovoimaista matkailutarjontaa tulevaisuudessakin.

Tällä viikolla kuluvaa vuotta puolestaan PKO esitteli toimitusjohtaja Juha Kivelän ja hotellinjohtaja Pasi Tolosen johdolla medialle ylpeänä noin kuuden miljoonan euron arvoisen investointinsa lopputulosta. Kylpylä-hotellin avajaisetkin pidettiin eilen keskiviikkona.

PKO:lle Bomban investointi oli monellakin tavalla mittava: henkilötyövuosiksi muutettuna parannustyö kylpylään ja sitä reunustavaan karjalaiskylään työllisti 104 henkilötyövuotta, kun koko allasosasto kaivettiin käytännössä kattoa lukuun ottamatta hiekalle.

Nyt kun lopputuloksen näkee valmiina, on sinänsä hämmentävää, miten toiseksi kylpylä-hotelli on muuttunut, vaikkei ulkoseiniä ei ole siirretty metriäkään. Oleellisin on avaruus joka aukeaa suoraan ravintola Trattoriasta uudistuneelle allasosastolle ja sieltä edelleen Pielisen selälle.

Tilat on suunnitellut Jaakko Puro, jonka käsialaa on myös Kolin uudistunut Relax Spa. Kannattelevana teemana on Bomban historiaan hyvin sopiva karjalaisuus ja kalevalaisuus, jotka näkyvät tiloissa muun muassa tummina puupintoina ja materiaaleina sekä erilaisina elämyssaunoina. Samaa tematiikkaa – Kalevalaisuutta, tarinallisuutta, tulta ja jäätä – tullaan hyödyntämään myös Bomban markkinoinnissa.

NURMES / Arto Miettinen

