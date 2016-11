Senioriasumista Kesälahdella moniin tarpeisiin

Kesälahden Elinkaaritalo tarjoaa monentasoista palvelua asukkailleen kunkin tarpeen mukaan. Rivitaloissa on palveluasuntoja, joissa on mahdollisuus itsenäiseen elämään, ja päärakennuksessa on tehostettua palveluasumista vanhuksille ja kehitysvammaisille.

Valtakunnan medioista saa viikoittain lukea uutisia tiukoista hoitajamitoituksista ja vanhustenhoidon huolestuttavasta tilasta kauhukokemuksineen. Kesälahdella sijaitsevan Elinkaaritalon johtaja Mirja Anttonen toteaa, että paikan tärkein tehtävä on se, että ihmisillä olisi hyvä olla ja asua, ja hoidon taso olisi laadukasta.

Eri tasoisia palveluasuntoja

Jo 1970-luvun alussa toimintansa aloittanut Kesälahden Vanhustentukiyhdistys ry valmistutti Elinkaaritalon 2003, ja on siitä saakka tarjonnut alueen vanhuksille ja kehitysvammaisille tuettuja asumispalveluja. Elinkaaritalolla on 19 rivitaloasuntoa, joissa asuu vaihdelleen eri tasoisesti apua tarvitsevia henkilöitä.

– Osa heistä on hyvinkin itsenäisiä ja hyväkuntoisia asukkaita, jotka eivät tarvitse palveluita. Palvelua on kuitenkin saatavilla, kunhan sitä vain haluaa ja pyytää, Mirja Anttonen kertoo.

Päärakennuksessa asuvat henkilöt, jotka tarvitsevat kokonaisvaltaisempaa ja kokoaikaisempaa hoitoa. Päätalossa asuinpaikkoja on 16. Päätalossa toimii myös yöhoitaja.

– Tällä hetkellä työntekijöitä on 15, ja sijaisia käytetään tarpeen mukaan.

Ohjelmallista toimintaa

Lounas Elinkaaritaloon tulee Ravintola Pivankasta ja muut ateriat valmistetaan itse. Rivitaloasukkaat voivat halutessaan olla omin eväin. Elinkaaritalo tarjoaa asukkailleen myös kerhotoimintaa. Mirja Anttonen kertoo, että seurakunta järjestää ehtoollishartaudet kanttorin ja kuoron kanssa, ja musiikki on edustettuna myös musiikkiopiston perhemuskarissa, jolloin lapsiperheet käyvät laulamassa ja leikkimässä Elinkaaritalon tiloissa.

– Virikepiiriä vetävät sosionomiopiskelijat Katri ja Henri. Eläkeliitto järjestää keskustelukerhoja ja torstai-kerhossa ollaan oman henkilökunnan kanssa. Saunat meillä lämpiää kerran viikossa halukkaille, Anttonen luettelee.

Teksti ja kuva: Suvi Palosaari

Lue lisää lehdestä 44/2016.