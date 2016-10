Sellainen työmiehen lauantai

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne on ymmärrettävästi kiireinen ja kysytty mies. Mutta koskaan ei ole niin kiire, etteikö ehtisi kiertämään yhden lauantaipäivän aikana puoli Savoa kolmen pysähdyksen taktiikalla. Rinteen etapit olivat Varkauden kuntavaalistartti, Leppävirran toritapahtuma sekä lopulta Rautalampi, jossa Työväentalo ja -yhdistys juhlivat 120- ja 110-vuotismerkkipäiviään.

Varkauden tori on lokakuisena lauantaiaamuna kolea, mittari näyttää plus kolmea ja tihkuttaa vettä. Vaan sepä ei haittaa porukkaa, joka on saapunut torille kuulemaan ja tenttaamaan puheenjohtaja Rinnettä sekä paikallisia kuntavaaliehdokkaita.

Rinne linjasi puolueen yksiselitteiseksi tavoitteeksi ykköspaikan tulevissa kuntavaaleissa. Hänen mukaansa puolue on tällä tiellä hyvässä vauhdissa, vaikkakin työtä riittää koko ajan.

– Minua eivät kiinnosta niinkään yksittäiset gallupit, koska niissä yksittäiset asiat saattavat heilauttaa kannatusta ja sahausliike on suuri. Mutta pitkän aikavälin trendi kiinnostaa ja se näyttää nyt puolueen kannalta oikealta, Rinne linjasi puolueen näkymiä.

Rinteen mukaan kuntavaalien tulos viitoittaa paitsi paikallistason politiikkaa myös isompaa valtakunnallista linjaa siitä, miten ihmiset suhtautuvat hallituksen harjoittamaan politiikkaan.

Rinteen mukaan ykköspaikan – ja mielellään isolla marginaalilla – on oltava tavoitteena myös eduskuntavaaleissa, sillä vain tällöin SDP pääsee määrittelemään uudelleen politiikan suunnan, johon muiden hallituspuolueiden on mukauduttava.

– On selvää, että nykyhallituksen puolueista yksikään ei kävisi meille nykylinjallaan, Rinne totesi.

Teksti ja kuvat: Arto Miettinen

